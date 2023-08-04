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الرياضي

مدرب النصر السعودي يطلب لاعبين إضافيين!

مدرب النصر السعودي يطلب لاعبين إضافيين!
4 أغسطس 2023 15:18

الرياض (أ ف ب)
كشف البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر عن حاجته للاعبين جديدين، من أجل تعزيز تشكيلته عشية انطلاق الدوري السعودي في كرة القدم الزاخر بالنجوم الدوليين.
وكان النصر قد ضمّ في يناير الماضي البرتغالي كريستيانو رونالدو، افضل لاعب في العالم خمس مرات، في صفقة خيالية، وعزّز صفوفه الصيف الحالي من خلال التعاقد مع المهاجم السنغالي ساديو ماني من بايرن ميونيخ الألماني، ولاعب الوسط الدفاعي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا، لاعب الوسط العاجي سيكو فوفانا من لنس وصيف بطل فرنسا والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس.
لكن كاسترو (61 عاماً)، قال بعد تأهل فريقه الخميس إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية على حساب الزمالك المصري بتعادلهما 1-1: «نتمنى إضافة لاعبَين اثنين إلى التشكيلة قبل انطلاق الدوري، ليس لأننا لا نملك الثقة باللاعبين الحاليين، بل لأننا مطالبون برفع مستوى الفريق».
تابع مدرب بوتافوجو السابق: «نرغب بتقديم موسم جميل مليء بالانتصارات والإنجازات، لا يمكنك أن تتوّج إذا لم تكن تشكيلتك قوية».
وكان النصر حلّ وصيفاً للاتحاد في الدوري السعودي الموسم الماضي، بعد أن تصدر الترتيب لفترة.

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