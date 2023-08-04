«صقور أبوظبي» و«ذئاب دبي» يشاركان في دوري البيسبول

دبي (الاتحاد)

أعلن بيسبول يونايتد، أول دوري بيسبول محترف يركز على منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، عن الاسم والعلامة التجارية الرسمية لأحدث امتيازين في دبي وأبوظبي.

وسيطلق على امتياز فريق دبي اسم ذئاب دبي، فيما يحمل امتياز فريق أبوظبي اسم صقور أبوظبي.

ويعد الفريقان أول امتياز احترافي للبيسبول في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، ويتنافس الفريقان مع كل فريق كوبرا مومباي وملوك كراتشي في دوري البيسبول في دبي، والذي ينطلق في شهر نوفمبر المقبل على أرض استاد دبي الدولي.

وتحمل علامة فريق ذئاب دبي حرف «D»، إضافة إلى صورة الذئب، الذي يرمز إلى الذئب العربي الذي جاب صحراء ليوا بأعداد كبيرة.

ويأتي اسم الذئاب تكريماً لتاريخ دبي العريق ورحلتها في تحويل الصحراء الشاسعة إلى مدينة حضرية مزدهرة، كما يجسد الإنجازات التي حققتها مقدمة نموذجاً رائداً من نماذج النمو والتطوير على مستوى العالم خلال وقت قصير.

فيما تحمل علامة فريق أبوظبي حرفي «AD»، وكذلك منظر جانبي لصقر الشاهين، الطائر الوطني لدولة الإمارات، ويرمز اسم الفريق إلى التاريخ والتراث الغني لأبوظبي، ويجسد مجموعة من المعاني الملهمة للمدينة بما في ذلك القوة والجمال، والرؤية الحكيمة والتقاليد العريقة، والهيبة.

وقال كاش شيخ، الرئيس والمدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ومالك الأغلبية في بيسبول يونايتد: «هذا يوم تاريخي لنا وللعبة البيسبول ولدولة الإمارات، نحن في غاية الامتنان والفخر بهذين الامتيازين البارزين، ويسرنا مشاركة الإعلان عن هذا الإنجاز للمشجعين في جميع أنحاء الإمارات، حيث يُشكل كل من ذئاب دبي وصقور أبو ظبي علامتين بارزتين تلهمان الملايين في الإمارات وأنحاء العالم على حد سواء».