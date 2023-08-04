87 % نجاح «عرب آسيا» في «كأس الملك سلمان»



معتصم عبدالله (دبي)



حفظ تأهل الرجاء المغربي متصدر المجموعة الرابعة، إلى ربع نهائي «كأس الملك سلمان للأندية العربية»، المقامة حالياً بالسعودية، ماء وجه أندية «عرب أفريقيا»، بعد خروج 7 أندية، مقابل 87.5 % نسبة نجاح لأندية عرب آسيا بتأهل 7 من أصل 8 إلى الدور الثاني.

وشهد ختام الدور الأول، وداع أندية الترجي التونسي، ومواطنه الصفاقسي «المجموعة الأولى»، الوداد المغربي، والأهلي طرابلس الليبي «الثانية»، الزمالك المصري، الاتحاد المنستيري التونسي «الثالثة»، شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي «الرابعة».

ويلتقي في ربع النهائي «الناري» السد القطري والشرطة العراقي، الاتحاد جدة ومواطنه الهلال، الرجاء المغربي والنصر السعودي، الشباب السعودي والوحدة الإماراتي.

وأقيمت 24 مباراة في دور المجموعات، حُسمت 16 منها بالفوز، مقابل 8 مباريات انتهت بالتعادل، وحازت أندية الاتحاد والنصر والرجاء على أفضلية الأقوى هجوماً برصيد 5 أهداف لكل فريق، ونال الشباب لقب الأقوى دفاعاً، بالحفاظ على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات.

ونال الاتحاد متصدر ترتيب المجموعة الأولى، والرجاء متصدر ترتيب المجموعة الرابعة، «العلامة الكاملة» في الدور الأول، برصيد 9 نقاط لكل فريق من ثلاث مباريات، وشملت قائمة الفرق التي حافظت على سجلها خالياً من الخسارة السد متصدر المجموعة الثانية «7 نقاط»، والشباب والنصر متصدر ووصيف المجموعة الثانية برصيد 7 و5 نقاط على التوالي.

في المقابل، ودع الاتحاد المنستيري من الدور الأول من دون رصيد، ليكون أضعف فرق المجموعات بتذيله المجموعة الثالثة، وحاز الصفاقسي متذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة على لقب الأضعف هجوماً بفشله في التسجيل في ثلاث مباريات.

دور الثمانية

السبت 5 أغسطس

السد «قطر» – الشرطة «العراق»، 19:00

الاتحاد «السعودية»ّ – الهلال «السعودية»، 22:00

الأحد 6 أغسطس

الرجاء «المغرب» – النصر «السعودية»، 19:00

الشباب «السعودية» – الوحدة «الإمارات»، 22:00





