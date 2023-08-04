إشادة واسعة بفوز أبوظبي باستضافة بطولتي العالم للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت ردود الأفعال، والإشادة الكبيرة، والسعادة الغامرة، بفوز أبوظبي بتنظيم بطولتي العالم للدراجات للطريق والمضمار، عامي 2028 و2029.

وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن نجاح أبوظبي في الفوز باستضافة بطولتي العالم للدراجات «الطريق 2028»، و«المضمار 2029»، هو تأكيد على ريادة العاصمة في تنظيم الأحداث الرياضية، ومنها سباقات وبطولات رياضة الدراجات، التي تحظى باهتمام كبير، ورعاية خاصة، باعتبار أبوظبي أحد أهم مراكز البطولات على مستوى العالم، بشهادة الجميع وفق النجاحات التي تحققت في المنافسات السابقة.

وقال معالي الدكتور مغير الخييلي: «تحظى الرياضة بشكل عام، ورياضة الدراجات الهوية بشكل خاص، باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، لما لها من أثر مستدام على صحة الأفراد، كما تساعد الرياضة على تعزيز التلاحم المجتمعي عبر بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع، وهو ما يعزز من مكانة أبوظبي مدينة الدراجات الهوائية».

وأضاف الخييلي، أن الجهات المعنية في إمارة أبوظبي تسعى بشكل مستمر لتطوير رياضة الدراجات الهوائية واكتشاف أبطال للمستقبل قادرين على تشريف الإمارات في المحافل القارية والدولية، لافتاً إلى أن الإمارة استحدثت خلال الأعوام الماضية مسارات عديدة مخصصة للدراجات الهوائية، وهو ما يسهم في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتطوير وصقل مهاراتهم، حيث سيعيشون على وقع المنافسات العالمية التي تستضيفها الإمارة بشكل سنوي في رياضة الدراجات.

وعبر عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته، بفوز أبوظبي باستضافة بطولة العالم للدراجات «سباق الطريق 2028»، وبطولة العالم للدراجات «سباق المضمار 2029»، والذي يأتي استمراراً لتميز العاصمة في استضافة وتنظيم البطولات والأحداث الكبرى.

وأكد العواني أن نجاح أبوظبي في الفوز بالاستضافة، هو تأكيد جديد على ريادة العاصمة في رياضة الدراجات، التي تحظى باهتمام كبير، ورعاية خاصة، باعتبار أبوظبي أحد أهم مراكز اللعبة على مستوى العالم، والذي يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة.

ووجه الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الشكر إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على دور سموه الرائد والكبير في دعم رياضة الدراجات، والذي يترجم دعم واهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بالرياضة، وتعزيز دور أبوظبي في استضافة الأحداث والبطولات الكبرى في مختلف الرياضات.

كما وجه العواني الشكر إلى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، على دور سموه البارز في ترسيخ مكانة أبوظبي، وتعظيم دورها في تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى، وإلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يوجه دائماً بأن تكون أبوظبي في قلب الأحداث الرياضية العالمية، بالاستضافة المميزة، التي تضيف النجاحات إلى عاصمة الرياضة عاماً بعد عام.

وأكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، جاهزية العاصمة، من الآن لاستضافة وتنظيم بطولتي العالم، وفق أعلى المعايير الدولية، وتوفير كل ما يلزم، لتحقيق النجاح والتفرد والتميز في الجوانب الفنية والتنظيمية، والاستمرار في نيل ثقة الاتحادات والهيئات الرياضية العالمية، وإسعاد كل الرياضيين المشاركين، وتقديم ما يحقق المتعة للمتابعين.