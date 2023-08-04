«الخماسي الحديث» يشارك في بطولة العالم بإندونيسيا

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الخماسي الحديث عن مشاركة لاعبي منتخب الإمارات للبياثل، والترياثل في بطولة العالم، المقرر إقامتها في إندونيسيا في الأول من نوفمبر المقبل، وتستمر حتى 5 من الشهر نفسه.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة الحكام برئاسة ثاني ماجد بن سليمان، عضو مجلس الإدارة وتكليفه بتعيين باقي أعضاء اللجنة، إضافة إلى اعتماد انضمام 17 حكماً جديداً، لإدارة المنافسات المحلية بعد اجتيازهم الاختبارات في دورة الحكام.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مساء أمس الخميس برئاسة الدكتورة هدى المطروشي، وحضور الأعضاء.

كما قرر المجلس الموافقة على ترشيح الدكتورة هدى المطروشي لعضوية اللجنة الأولمبية الوطنية لدورة 2021-2024، وكذلك الموافقة على نقل مقر الاتحاد إلى مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وخلال الاجتماع اعتمد المجلس التحضيرات والتجهيزات الخاصة بتنظيم بطولة «ليزر رن»، والتي تنطلق شهر سبتمبر المقبل، وتكليف خالد سعيد النقبي عضو مجلس الإدارة مديراً للبطولة.

ووافق المجلس أيضاً على انضمام فريق نادي مليحة لعضوية الاتحاد وتشكيل فريق للعبة، موجهاً الشكر إلى محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي على دعمه للعبة الخماسي الحديث.