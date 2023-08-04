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الرياضي

«أصحاب السعادة» يستعيد ذكريات «الإمبراطور»

«أصحاب السعادة» يستعيد ذكريات «الإمبراطور»
4 أغسطس 2023 13:39

 
سلطان آل علي (دبي)


تأهل الوحدة إلى ربع نهائي البطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية»، وبدأ «العنابي» مشواره من الدورين الأول والثاني، قبل أن ينهي دور المجموعات في المركز الثاني وله 6 نقاط، ويلتقي «أصحاب السعادة» بالشباب السعودي في موقعة مرتقبة يوم الأحد المقبل.
وتعد هذه المشاركة رقم 12 لأندية الإمارات في البطولة العربية على مر التاريخ، البداية مع الشارقة في «نسخة 1988»، وشارك الشباب والوصل وشباب الأهلي والعين والشعب والجزيرة، فيما يخوض الوحدة المنافسات للمرة الثانية في البطولة بعد «نسخة 2016-2017»، وخرج فيها من دور المجموعات. 

وبتأهل «العنابي» إلى ربع النهائي، يصبح فهو ثاني فريق إماراتي عبر التاريخ يصل إلى هذا الدور بعد الوصل. 

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ويعد «الإمبراطور» أفضل الأندية التي مثّلت الإمارات في المسابقة من دون منافس، وبلغ نصف النهائي في أول مشاركة له في «نسخة 1998»، حينها تأهل إلى «مربع الذهب» متصدراً للمجموعة التي ضمت الاتحاد السعودي والتحدي الليبي والوحدات الأردني بـ7 نقاط، حيث فاز على الاتحاد بهدف والوحدات 5-1، بينما تعادل مع التحدي سلبياً، وفي نصف النهائي خسر أمام وداد تلمسان 1-3، وهو الذي حقق اللقب فيما بعد. 

وفي مشاركته الثانية بعد 20 عاماً، بلغ ربع النهائي، بعد أن أقصى الكبيرين الاتحاد السعودي والأهلي المصري، في دور الـ32 والـ16، قبل أن يخرج من الأهلي السعودي، وفي المشاركة الثالثة والأخيرة بنسخة 2019-2020، خرج «الإمبراطور» من دور الـ16 على يد الاتحاد السعودي.
ويملك الوحدة الفرصة، لكي يعادل أفضل ما حققته الأندية الإماراتية، بالوصول إلى نصف النهائي، وبعدد مباريات أكبر، ولكن يبقى الشباب منافساً صعباً، وهو الذي لم يستقبل أي هدف في المسابقة.

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الوصل
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