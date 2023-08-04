«الأبيض» يرفع «درجة الاستعداد» في معسكر النمسا

أبوظبي (الاتحاد)



يواصل المنتخب الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في المعسكر الخارجي بالنمسا استعداداً للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027 والتي تنطلق في نوفمبر المقبل .

ويحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على الاستفادة من المعسكر في تجهيز اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية والنفسية، من خلال الحصص التدريبية والاجتماعات اليومية، التي تقام في المعسكر الذي يستمر إلى 10 أغسطس الحالي.

وقام الجهاز الفني بتحديد ملامح الفترة المقبلة التي تشهد تجمعين خلال أيام «الفيفا» خلال سبتمبر وأكتوبر، وكذلك نوفمبر، قبل خوض أول مباراة في التصفيات 16 نوفمبر.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بحضور أعضاء الجهاز الفني والإداري ومسؤولي الإدارة الفنية بالاتحاد، حيث تمت مناقشة كافة الأمور الإدارية والفنية واللوجستية والمباريات الدولية الودية التي يخوضها المنتخب قبل بداية التصفيات، والتي يتم الإعلان عنها لاحقاً.

من جهته، عاد إلى البلاد بندر الأحبابي لاعب العين، بعد تأكد إصابته بشد عضلي في فخذه الأيمن، وحاجته للعلاج والراحة، حيث فضل الجهاز الطبي عودة اللاعب إلى ناديه لتلقي العلاج.