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«العميد» يبدأ الاستعداد لموسم السلة بـ11 لاعباً

«العميد» يبدأ الاستعداد لموسم السلة بـ11 لاعباً
4 أغسطس 2023 14:30

 
علي معالي (دبي)

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بدأ النصر الاستعداد لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، بعد تأجيلها لتكون انطلاقة الموسم الجديد، بداية من 2 سبتمبر المقبل.
قاد المصري حسام الوكيل مدرب النصر التدريبات، بمشاركة 11 لاعباً، لحين انضمام الدوليين، وهم فيصل محمد علي، ومامادو أنداي، وراشد سالم، إضافة إلى وجود حسن عبدالله في دورة تدريبية، كما تسعى الإدارة إلى تدعيم «العميد» بثنائي أجنبي قوي، حتى يتمكن الفريق من المنافسة على الألقاب المحلية، كما انضم «الثنائي» صالح سلطان وحمد عاشور إلى التدريبات، بعد العودة من معسكر صربيا، مع مجموعة من الناشئين أبناء النادي.
ويعتبر النصر حالياً الأقل في متوسط أعمار اللاعبين، حيث لا يوجد إلا اثنين فقط فوق 30 عاماً، وقدم «العميد» مسستوى متميزاً في موسم 2022- 2023، باحتلال وصافة الدوري، والمركز الثالث في كأس الاتحاد، والمربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.
أكد حسام الوكيل أن الأهداف والطموحات تتزايد في الموسم الجديد، وقال: نملك مجموعة جيدة من اللاعبين تجمع بين الشباب والخبرة، ونجد الدعم المناسب من إدارة النادي، وبالتالي نبذل كل الجهد حتى يحتل «العميد» المكان المناسب ويتواجد منافساً على كل الألقاب المحلية.
وأضاف: يتم الاستقرار قريباً على جميع العناصر الخاصة بالموسم الجديد، خاصة الثنائي الأجنبي، ولدينا رغبة كبيرة بأن نقدم موسماً استثنائياً الهدف منه تواجد النصر على قمة البطولات، ويؤدي الفريق تدريباته يومياً على ملعبه بالنادي بمعنويات مرتفعة من الجميع.

 

دبي
النصر
كرة السلة
حسام الوكيل
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