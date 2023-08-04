زيارات ميدانية إلى ملاعب أندية دبي



دبي (الاتحاد)

زارت فرق العمل من القيادة العامة لشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومختلف الجهات المختصة، ملاعب الأندية والمنشآت الرياضية في دبي، للتأكد من اكتمال استعداداتها، قبل انطلاق موسم 2023 - 2024.

وتأتي الزيارات الميدانية، في إطار الجهود المبذولة لتأمين الملاعب وسلامة وسعادة الجماهير، وهي تمثل حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تنفذها شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي في هذا المجال، والتي ضمت أيضاً عقد الملتقى الخامس لأمن الملاعب الذي تم تنظيمه في مقر مجلس دبي الرياضي خلال يوليو الماضي.

وشهدت الزيارات اللقاء مع المسؤولين في الأندية، وتفقد غرف عمليات الملاعب الرئيسية بالأندية وكاميرات المراقبة لجميع جوانب الاستاد، وتفقد أنظمة الإطفاء، وكافة الاستعدادات لإقامة الأنشطة الرياضية في جميع الألعاب ومختلف الفعاليات، في الملاعب والصالات والمسابح وجميع المرافق الرياضية، وكذلك مدرجات البطولات والفعاليات المختلفة، إلى جانب التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأندية بالنسبة للرياضيين والزائرين والجمهور على حد سواء.

وحضر الزيارات العقيد خميس الشامسي مدير إدارة الطوارئ، والمقدم عبدالله طارش العميمي مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، ومدراء الأندية والمدراء التنفيذيين لشركات كرة القدم في شباب الأهلي وحتا، والنصر، والوصل، ودبي الدولي للرياضات البحرية، ودبي لأصحاب الهمم، ودبي للشطرنج، ومجمع حمدان الرياضي، وممثلي الجهات الحكومية من بلدية دبي والدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية.

وتحرص شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، على تطوير ورفع جاهزية المؤسسات الرياضية، لاستضافة وتنظيم كافة الأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب والفعاليات، ويعملان على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، من أجل نشر مبادئ الروح الرياضية، بما يعكس المكانة المرموقة للإمارات بين دول العالم.

ويعمل مجلس دبي الرياضي على تطوير العاملين بمختلف المجالات في أندية دبي، من خلال تنظيم الملتقيات وورش العمل باستمرار، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، واستقطاب أصحاب الخبرة من مختلف دول العالم الذين استطاعوا تحقيق نجاحات في ذلك المجال من واقع تجارب واقعية.