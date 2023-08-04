طلال يواجه تيمو في «ماستر الجودو»



أبوظبي (الاتحاد)



يواصل منتخب الجودو مشواره، يوم السبت، في بطولة «الماستر الكبرى»، التي تفتتح اليوم بقاعة «باب لازلوا» الرياضية، في العاصمة المجرية بودابست، تحت إشراف الاتحاد الدولي، بمشاركة 419 لاعباً ولاعبة يمثلون 59 دولة، من بينها 5 منتخبات عربية، وجوائزها 200 ألف يورو.

وتشهد جولة اليوم الثاني مشاركة منتخبنا بمباراة واحدة ضمن الوزن الخفيف المتوسط، يخوضها طلال شفيلي مباراته في وزن تحت 81 كجم، مع الألماني فيليوس تيمو.

ويواصل منتخبنا مبارياته غداً، في ختام البطولة، ضمن لقاءات الوزن الثقيل، عندما يتقابل ظفار كوسوف مع الصربي «المخضرم» دوسن بوجان في الدور التمهيدي لوزن تحت 100 كجم، بينما يلعب عمر معروف في وزن فوق 100 كجم مع بطل أذربيجان «المخضرم» كوكوري يوشانجي «31 عاماً».

وأسفرت قرعة البطولة التي جرت عبر تقنية الفيديو، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد الدولي، واللجنة المنظمة، عن لقاء بشيرات خرودي مع الأوزبكية سيتا كادامبويفا في تصفيات تمهيدي الوزن الخفيف تحت 52 كجم، والذي ضم 30 لاعبة من مختلف الجنسيات، والفائزة منهما تواجه البريطانية جيليس تشيلسي في دور الـ 16، فيما التقي نارمند بيان في تصفيات تمهيدي وزن تحت 66 كجم الخفيف، أمس، مع بطل إسبانيا نيتو أدريان «25 عاماً»، والذي سبق له المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام 2022.

ويتطلع الجميع خلال البطولة القوية إلى حصد المزيد من النقاط، ضمن مشوار التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعد أن بدأ العد التنازلي لحصر المتأهلين.