«مدرسة» و«كحلي» يُتوجان بـ «كأسي الوثبة» في باريس



باريس (الاتحاد)



تُوج «مدرسة» و«كحلي دو فاوست» أبطالاً لسباقي كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة الذي أقيم بمضمار لاتست دو بوش، في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية النسخة الخامسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

وحصد «مدرسة» لخلف رباح الشمري، بإشراف دي جوليمين، وقيادة جان بيرنارد أيجوم، جائزة السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري بوركجاي «قوائم»، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، بجائزة 20 ألف يورو، متفوقاً بفارق عنق عن «حمزة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

وسجل البطل المنحدر من نسل «نو ريسك الموري، زمناً 1:48:26 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «كاسبار ميتورا» لفالس دو فيلوسيو، بإشراف كوماس موليست، وقيادة ماكسيم فوفون.



وظفرت المهرة «كحلي دو فاوست» لجوليوم فاندكرسيخوف، بجائزة السباق الثاني، على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري دهمان لمسافة 2200 متر، والبالغ جائزته 18 ألف يورو، بمشاركة 17 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، ومسجلة زمناً 2:34:36 دقيقة.

وتفوقت «كحلي دو فاوست» المنحدرة من نسل «أف البحر»، بفارق 0,75 طول عن «الزير»، وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاء ثالثاً «ملفت»، بقيادة دامين مورين، وكلاهما لمحمد فهد العطية، بإشراف فرانسوا روهات.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وأنطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.