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الرياضي

الأهلي يلغي «ودية» ماينز

الأهلي يلغي «ودية» ماينز
4 أغسطس 2023 11:30

 
جدة (د ب أ)


ذكر تقرير إخباري، أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، قرر إلغاء المواجهة التجريبية الأخيرة، ضمن معسكر الفريق المقام حالياً في النمسا، أمام ماينز الألماني. 

وذكرت مصادر خاصة لصحيفة «الرياضية» السعودية، أن قرار المدرب جاء بسبب ضيق الوقت، وأن الفريق يعود إلى جدة، عقب ختام فترة الإعداد. 

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وأوضحت المصادر نفسها أن يايسله، قرر إجراء مناورة على كامل مساحة الملعب لمدة 30 دقيقة، من أجل تعويض المواجهة التجريبية.
وكان المدرب قد منح لاعبيه راحة من التدريبات الصباحية، شرح لهم بعض الأخطاء الفنية التي وقعت في اللقاء التجريبي الأخير أمام الشمال القطري، قبل أن يجري مناورة مصغرة، طالب خلالها الجميع بتحسين عملية الخروج بالكرة بشكل أسرع. 

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مواجهاته الرسمية أمام الحزم 11 أغسطس الجاري في افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري السعودي.2023/8/4

السعودية
الأهلي السعودي
ماينز
النمسا
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