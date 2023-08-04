الشباب والاتحاد.. «تميز استثنائي»



سلطان آل علي (الاتحاد)



كشف دور المجموعات لكأس سلمان للأندية الأبطال، عن الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي، أبرزها الاتحاد والشباب السعوديين اللذين حطما أرقاماً قياسية تحدث للمرة الأولى، إضافة إلى الرجاء المغربي.

وبالحديث عن «العميد» السعودي، فإنه حقق «العلامة الكاملة» للمرة الأولى بتاريخه في دور المجموعات «من 4 فرق»، وهو ثالث فريق سعودي بعد الهلال والأهلي، ويعد الاتحاد أقوى هجوم في البطولة حتى الآن بـ5 أهداف «متساوياً مع النصر السعودي والزمالك المصري والرجاء الرياضي»، كما أنه الأكثر استحواذاً على الكرة في المسابقة بـ65.7%، والأكثر تمريراً، بمعدل 613 تمريرة كل مباراة، إضافة إلى أنه الأكثر تسديداً بمعدل 4.7 تسديدة كل مباراة «متساوياً مع النصر والرجاء، وفي الجانب الدفاعي، لا يوجد أي فريق يتفوق عليه في التدخلات بمعدل 21.3 تدخل كل مباراة.

أما «الليث» الشبابي، فقد كانت تحوم «هالة» من السلبية حوله قبل البطولة، بسبب عدم وجود تعاقدات توازي بقية الفرق، إلا أنه أظهر مستوى متميزاً في البطولة الحالية، بل أنه الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف في 3 مباريات وخرج بشباك نظيفة، وهذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة لكل الأندية السعودية التي تتأهل فيها من دور المجموعات بشباك نظيفة.

ويعد الشباب ثالث أكثر الفرق في معدل التدخلات بـ17.3 تدخل كل مباراة، كما أنه الثالث في معدل قطع الكرات بـ11 كرة كل مباراة، ويعد لاعب الارتكاز كويلار القادم من الهلال السعودي ثاني اللاعبين في معدل التدخلات بـ5 كل مباراة.