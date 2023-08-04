«ثنائية» لخيول الإمارات في «جوودوود»

محمد حسن (دبي)



حققت خيول الإمارات «ثنائية»، خلال اليوم الثالث، لمهرجان جلورياس جودوود الذي يُقام بمضمار جودوود، عبر «الحُسن» لشادويل، و«رويال رايم»، بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ونجحت المهرة «الحُسن»، بإشراف روجر فاريان، وقيادة جيم كرولي، في انتزاع لقب «ناسو ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، وتفوقت بفارق نصف طول عن صاحبة المركز الثاني «أبف ذا كيرف»، وجاءت في المركز الثالث «نشوى» حاملة لقب العام الماضي، بينما حلت «بلو روز» حاملة لقبي 1000 جينيز والأوكس بفرنسا في المركز الرابع.

وجاء تفوق «رويال رايم» في أول أشواط الحفل سباق كورال كينسيم هانديكاب لخيول الثلاث سنوات على مسافة 2000 متر، وحقق فوزاً كأسحا بفارق 6.5 طول عن الوصيف «هاف سيكرين».