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الرياضي

«اليويفا» يعاقب أوساسونا بسبب «القضاء»

«اليويفا» يعاقب أوساسونا بسبب «القضاء»
4 أغسطس 2023 10:13

 
نيون (د ب أ)


فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، غرامة بقيمة 100 ألف يورو ضد نادي أوساسونا الإسباني، ونسبة 5% من عائدات مبارياته في دور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي، بعد لجوئه للقضاء الإسباني بدلاً من المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس»، بشأن خلافه حول مشاركته في موسم 2023- 2024 من البطولة القارية، بحسب وكالة أنباء «أوروبا برس». 

وهدد «اليويفا» النادي الإسباني باستبعاده من البطولات التابعة له، حال لجوئه مجددا للقضاء الاعتيادي، مع تعليق العقوبة لمدة عامين.
وأعلن أوساسونا أنه بات مؤهلاً للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري المؤتمر الأوروبي، بعد أن ألغى «اليويفا» قرار استبعاده من البطولة، بسبب قضية تلاعب بنتائج المباريات تعود إلى عام 2014 . 

وأوضح أوساسونا أن القضية، التي رفعت لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية، بعد فشل استئناف قدم في البداية إلى «اليويفا» انتهت الآن. 

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وذكر أوساسونا في بيان: في ضوء الأدلة الجديدة التي قدمها النادي دفاعاً عن مشاركته في البطولة، خلص «اليويفا» إلى أن أوساسونا كان ضحية للأحداث التي وقعت قبل نحو عقد من الزمن.
وأضاف: وبالتالي، اعتبر «اليويفا» أن أوساسونا مؤهلاً للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة الأوروبية.
وفي عام 2014، واجه مسؤولو أوساسونا ادعاءات بدفع أموال لاثنين من لاعبي ريال بيتيس، من أجل التأثير على المباراة أمام بلد الوليد، في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، وذلك في الوقت الذي كان فيه بلد الوليد وأوساسونا يتصارعان على تفادي الهبوط.
وقبل ثلاثة أعوام، صدرت أحكام بالحبس ضد عدة لاعبين ومسؤولين ورجال أعمال في إطار القضية، وهي أول مرة يصدر فيها أحكام بالحبس في قضية تلاعب في كرة القدم الإسبانية. 

وكان أوساسونا قد ذكر في طلب الاستئناف الأول ضد قرار «اليويفا» باستبعاده من المشاركة الأوروبية، إن سلطات القضاء الإسباني وصفت النادي بأنه ضحية للمخالفات التي ارتكبها بعض المسؤولين. 

وأوضح النادي أن «اليويفا» تقبل الآن الأدلة الجديدة، وسيكون الفريق ضمن قرعة النسخة المقبلة من دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى، وذلك بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري الإسباني.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
اليويفا
إسبانيا
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