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الرياضي

جوردان يبيع حصة «المليارات الثلاثة»

جوردان يبيع حصة «المليارات الثلاثة»
4 أغسطس 2023 09:51

 
واشنطن (أ ف ب) 

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وصلت حقبة الأسطورة مايكل جوردان مالكاً لأحد أندية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إلى نهاية، حيث تمت الموافقة على بيع حصته في تشارلوت هورنتس من رابطة الدوري.
يقود مجموعة الشراء جايب بلوتكين، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «تولوودز كابيتال أل أل سي» وريك شنال، أحد رؤساء شركة الأسهم الخاصة «كلايتون، دوبليير آند رايس».
وأفاد هورنتس في بيان «البيع، الذي وافق عليه مجلس رابطة الدوري الأميركي للمحترفين، يمنح على الفور بلوتكين وشنال الحصة المسيطرة في الامتياز».
وقال بلوتكين وشنال إنهما سيعملان رئيسين مشاركين لهورنتس «ويتناوبان على رئاسة الفريق كل خمس سنوات، بدءاً من شنال».
بدوره، قال جوردان، الذي احتفظ بحصة ضئيلة في النادي، في بيان إنه «ممتن لإتاحة الفرصة له لقيادة الفريق لأكثر من عشر سنوات».
وذكرت شبكة «إي أس بي أن» نقلاً عن مصادر في الدوري، أن حصة جوردان التي يبيعها قُدرت بثلاثة مليارات دولار.
استحوذ جوردان «60 عاماً» على حصة الأكثرية في 2010، وكان النادي الوحيد في الدوري الذي يملك غالبية أسهمه شخص من البشرة السوداء.
يعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة سلة على مر العصور، بعد أن قاد بولز الى ستة ألقاب بين 1991 و1998، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري خمس مرات، كما تُوج مع المنتخب الأميركي بذهبيتي أولمبيادي 1984 و1992، ولعب مباراته الرسمية الأخيرة عام 2003.
تم تأريخ شراكة جوردان المربحة مع شركة «نايكي» للملابس الرياضية في وقت سابق من هذا العام في فيلم «إير» الذي أخرجه بن أفليك.

أميركا
دوري السلة الأميركي للمحترفين
مايكل جوردان
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