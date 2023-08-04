سجن ويليامز 10 سنوات في «تهمة الاحتيال»



نيويورك (أ ف ب)

أعلن الادعاء العام في محكمة بنيويورك، أن لاعب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السابق، تيرينس ويليامز، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الاحتيال على خطة التأمين الصحية الخاصة بالدوري.

وكان ويليامز، 36 عاماً، قد أقرّ في أغسطس من العام الماضي بالاحتيال على خطة تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار.

وقال المدعي العام الأميركي داميان ويليامز في بيان «لم يكتف ويليامز بالتزوير والخداع فحسب، بل سرق أيضاً هويات الآخرين وهدّد شاهداً لمواصلة مساعيه الإجرامية».

وأضاف المحامي «بسبب أفعاله الإجرامية الوقحة، يواجه ويليامس الآن سنوات في السجن».

ويليامز، الذي لعب سابقاً في صفوف نيوجرسي نتس وهيوستن روكتس، كان من ضمن 18 لاعباً سابقاً في الدوري متهمين في عملية الاحتيال المفصّلة في أكتوبر 2021.

وأفاد المدعون في المحكمة، إنه تآمر مع آخرين، لتقديم مطالبات احتيالية لخطة امتيازات الصحة والرعاية الاجتماعية الخاصة بالدوري للخدمات الطبية وعلاج الأسنان التي لم يتم تنفيذها.

في المقابل، تلقى ويليامز عمولات لا تقل عن 300 ألف دولار.

اعترف ويليامز بأنه مذنب في تهمة واحدة بالتآمر للاحتيال على خطة الرعاية الصحية والاحتيال الإلكتروني، والتي تصل عقوبتها إلى عشرين عاماً حدّاً أقصى في السجن.

كما اعترف بتهمة احتيال هوية، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة عامين حدّاً أدنى،

وجزءاً من إقراره بالذنب، وافق ويليامز على دفع تعويض قدره 2.5 مليون دولار لخطة الدوري الأميركي.

واتُهم أيضاً كل من جلين ديفيس، لاعب بوسطن سلتيكس السابق الذي فاز معه ببطولة الدوري عام 2008، وتوني ألن، أيضاً في المخطط، الذي يُزعم أنه بدأ من العام 2017 على الأقل إلى 2021.

ومن بين اللاعبين الآخرين الذين تم اتهامهم، شانون براون لاعب لوس أنجلوس ليكرز السابق، وسيباستيان تيلفير، الذي لعب لعدة فرق في الدوري من بينها كليفلاند كافالييرز، ولاعب لوس أنجلوس كليبرز السابق داريوس مايلز.