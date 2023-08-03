«العنابي» يضرب موعداً مع الشباب

مراد المصري (دبي)

ضرب الوحدة موعداً مع الشباب السعودي، يوم الأحد المقبل، في دور الثمانية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، المقامة حالياً في السعودية، وذلك بعدما أنهى «العنابي» دور المجموعات في المركز الثاني، ضمن المجموعة الرابعة، بعد الخسارة أمام الرجاء المغربي 0-1 في المباراة التي أقيمت في استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز «المحالة»، في مدينة أبها السعودية. ولم تكن النتيجة مؤثرة على حظوظ «العنابي» الذي كان ضامناً للتأهل إلى ربع النهائي، قبل خوض المواجهة، ليختتم دور المجموعات في «وصافة» المجموعة، برصيد 6 نقاط، فيما انفرد الرجاء بالصدارة وله 9 نقاط.

فيما جاء تأهل الشباب متصدراً للمجموعة الثالثة، بعدما حقق الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 1-صفر، بهدف سجله إيفر بانيجا من ضربة جزاء في الدقيقة 26، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، وتأهل معه النصر السعودي، بعد التعادل مع الزمالك 1-1، في مباراة مثيرة، تقدم فيها الفريق المصري بهدف سجله أحمد سيد زيزو، من ضربة جزاء، في الدقيقة 53، قبل أن يقتنص البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل في الدقيقة 87، ليرفع «العالمي» رصيده إلى 5 نقاط، في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الثالث.

أجرى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة، تغييرات عدة على تشكيلة الفريق، بالدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين السابقتين، وضمت القائمة محمد الشامسي في حراسة المرمى، ومحمود خميس، وإسماعيل مطر، ومانع الرويس، وعبدالله الكربي، وعبدالله كاظم، وسهيل المنصوري، وفارس جمعة، وموسى سينجور، وراشد أشتي وسالم السومحي.

بادر الرجاء بتهديد مرمى الوحدة في الدقائق الأولى، وسط أداء دفاعي متميز من فارس جمعة الذي تدخل في أكثر من «لقطة» أمام مهاجمي الفريق المغربي، وأسفر ضغط الرجاء عن تسجيله هدف التقدم بتسديدة مخادعة من داخل المنطقة من زكريا الوردي في الدقيقة 25.

حاول الوحدة إدراك التعادل في الوقت المتبقى للشوط الأول، لكنه افتقد للمسة الأخيرة لتهديد مرمى منافسه بشكل حقيقي.

شارك كريستيان جوانكا بدلاً من موسى سينجور مطلع الشوط الثاني، بهدف تنشيط الجانب الهجومي لـ «أصحاب السعادة».

وقام الوحدة بثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 60، بإشراك فاكوندو بدلاً من سهيل المنصوري، وخالد بطي بدلاً من عبدالله الكربي، وجواو بيدرو بدلاً من إسماعيل مطر، ثم أشرك لاحقاً أحمد راشد بدلاً من محمود خميس، قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.

جاءت أخطر محاولات الوحدة من كرة عرضية عالية من سالم السومحي، ارتطمت بعارضة مرمى الرجاء في الدقيقة 83.

وسدد جواو بيدرو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس مروان فخر بصعوبة في الدقيقة 90.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الرابعة، تعادل شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي 1- 1، لينهي الفريقان مشوارهما في البطولة برصيد «نقطة».