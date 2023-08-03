جلسة حوارية للتعريف بجائزة جواهر للتميز الرياضي

الشارقة (وام)

عقد مجلس الشارقة للشباب، بالتعاون مع جائزة الشيخة جواهر للتميز الرياضي، جلسة حوارية بمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، ومحمد علي بن حماد، مشرف لجنة الفعاليات والعلاقات العامة، وماجد الحمادي، رئيس مجلس شباب الشارقة، وحميد خلفان الكندي، نائب رئيس مجلس شباب الشارقة.

وجاءت الجلسة الحوارية في إطار الحملة الترويجية للجائزة، حيث ركزت على التعريف بجائزة الشيخة جواهر للتميز الرياضي ورسالتها ورؤيتها، وتضمنت نقاشات ثرية وجادة حول فئات وشروط ومعايير الجائزة في دورتها الأولى، كما شهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور بطرح مجموعة من الأسئلة حول تفاصيل الجائزة أجاب عنها المشاركون.

وأكد محمد علي بن حماد، مشرف لجنة الفعاليات والعلاقات العامة، أن الجلسة الحوارية التي عُقدت بالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، تأتي ضمن مجموعة من الجلسات واللقاءات التعريفية التي تعقدها الحملة الترويجية، بهدف تعريف الجماهير بالجائزة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تواصل الفعاليات المنوعة في الأندية الرياضية والتخصصية، بما يسهم في تسليط الضوء على الجائزة لتحقيق أهدافها المنشودة.