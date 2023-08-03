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الرياضي

«الشطرنج» يشارك في بطولتي العالم للناشئين والهواة

«الشطرنج» يشارك في بطولتي العالم للناشئين والهواة
4 أغسطس 2023 02:34

أبوظبي (وام)

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أعلن اتحاد الشطرنج مشاركة منتخب الناشئين في بطولة العالم، التي تحتضنها مدينة «شرم الشيخ» المصرية من 14 إلى 27 أكتوبر المقبل، للفئات العمرية المختلفة. 
كما يشارك المنتخب الوطني في بطولة العالم للهواة، المقررة في عُمان من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل. وأكد تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، أن بطولة العالم المقبلة في مصر تمثل محطة مهمة، في إطار المشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية؛ حيث تسهم في صقل قدرات اللاعبين واللاعبات. 
وأوضح أن الحصاد المتميز للمنتخبات الوطنية في البطولات الخارجية، يؤكد قيمة التطور الذي تشهده اللعبة، ويمثل دافعاً نحو المزيد من الألقاب واكتشاف المواهب، وبناء القدرات للاعبين واللاعبات. وأضاف: «لدينا الآن مشاركة في بطولة العالم بأذربيجان لكل من سالم عبد الرحمن ووافية درويش المعمري، وهي أكبر دليل على مدى التطور الذي نحققه، كما أن آخر مشاركة للشطرنج على المستوى الخارجي شهدت إنجازاً تاريخياً غير مسبوق بحصد 5 ميداليات «4 ذهبيات وفضية» في الدورة العربية بالجزائر، في يوليو الماضي».

الشطرنج
اتحاد الشطرنج
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