محمد الشرقي يزور نادي الفجيرة للفنون القتالية

الفجيرة (الاتحاد)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، دور النوادي والمؤسسات الرياضية في استقطاب الشباب وتعزيز وعيهم الرياضي وتنمية اهتماماتهم في مختلف المجالات الحياتية.

جاء ذلك خلال زيارة سموّه، لنادي الفجيرة للفنون القتالية، واطلاعه على سير برنامج أجيال المستقبل في النادي.

وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بالبرامج والأنشطة الرياضية والثقافية، وتشجيع الشباب على استثمار مواهبهم، وتعزز وعيهم في مختلف أنواع الألعاب الرياضية، ليسهموا بإيجابية في بناء مستقبل وطني مستدام في قطاع الرياضة.

وكرّم سمو ولي عهد الفجيرة، أولياء أمور المنتسبين للبرنامج، تقديراً لدعمهم ودورهم المهم في إنجاح البرنامج، كما أشاد سموه بأهداف برنامج أجيال المستقبل الذي انطلق في يوليو الماضي لمدة أربعة أسابيع، وأهميته في استقطاب الناشئة والشباب لاستثمار أوقاتهم خلال العطلة الصيفية، والاستفادة من البرنامج في تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم.

حضر الزيارة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.