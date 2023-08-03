«النسور» تحلق بـ «إنعاش القلب»

دبي (الاتحاد)

اختتم خورفكان معسكره التدريبي في مصر، باجتياز لاعبيه دورة «إنعاش القلب»، المعتمدة دولياً من جمعية القلب الأميركية، ليكون أول نادٍ في الدولة يحصل على هذه النوعية من الشهادات، ليصبح لاعبيه في أعلى الجاهزية من كافة الجوانب خلال الموسم الجديد.

وشملت الدورة جميع لاعبي الفريق الأول، والجهاز الفني، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور هاني الشهيدي، الممثل الإقليمي لجمعية القلب الأميركية، ورئيس وحدة طب القلب الرياضي، حيث شهدت الدورة شرحاً نظرياً، ثم تطبيق عملي من أجل التعرف على الآليات الصحيحة لتنفيذها في الحالات الطارئة.

وكان «النسور» قد تعادل مع فريق زد المصري 3-3 في آخر المباريات الودية، التي خاضها الفريق في معسكره في مصر، وسجل أهداف الفريق سيف الدين خاوي، ولورنسي ووليد حسين، في مؤشر على تأقلم هؤلاء الوافدين الجدد خلال سوق الانتقالات الصيفية، على أجواء الفريق تحت قيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الجزء الأخير من تحضيراته على أرض الدولة، ترقباً لبدأ العد التنازلي لخوض منافسات الموسم الجديد.