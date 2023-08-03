«أبوظبي للشراع الحديث» في «دولية» إيطاليا اليوم

أبوظبي (وام)

على صفحة مياه «بحيرة جاردا» بإيطاليا، يبدأ فريق أبوظبي للشراع الحديث اليوم مشاركته في البطولة الدولية «فئة الأوبتمست» التي تستمر فعالياتها حتى 11 أغسطس الحالي.. ويخوض الفريق بعدها بطولة بولندا من 11 إلى 28 أغسطس الحالي، بـ7 متسابقين.. ويسعى الفريق إلى مواصلة مشاركاته القوية في البطولات الخارجية بعدما رفع رصيده إلى 25 ميدالية ملونة في المشاركات الخارجية الصيفية. وأكد عثمان الحمادي، الفائز بذهبيتي «الإلكا 6»، وفئة أقل من 21 سنة في المغرب مؤخراً، أن إنجازات «أبوظبي للشراع الحديث»، تؤكد أن الفريق يمتلك قدرات كبيرة وقاعدة صلبة من العناصر المتميزة. وقال إنه يتطلع لتمثيل الإمارات في المنافسات العالمية خلال السنوات المقبلة.