أبوظبي تفوز باستضافة بطولتي العالم للدراجات 2028 و2029

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت أبوظبي في الفوز بحق استضافة وتنظيم بطولة العالم للدراجات على الطريق، المقررة عام 2028، وبطولة العالم للدراجات على المضمار، المقررة عام 2029، وذلك بعد أن كسبت «عاصمة الرياضة» ثقة الاتحاد الدولي للدراجات لتنظيم البطولتين الأكثر أهمية للدراجات في السنوات المقبلة.

وأشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بثقة المجتمع الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي الذي توج باستضافة الحدثين الكبيرين عامي 2028 و2029، مؤكداً سموه أن الرياضة تحظى دائماً بدعم واهتمام كبير ودائم من القيادة الرشيدة.

وثمن سموه جهود ورعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التي تهدف إلى جعل العاصمة وجهة لعشاق الرياضة عموماً ورياضة الدراجات على وجه الخصوص، لما تتميز به أبوظبي من بنية تحتية للرياضة جعلتها مثالاً في تنظيم الأحداث الرياضة العالمية بنجاح وتميز ورفع جودة الحياة في العاصمة.

وتسلم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي قميص «بطل العالم» للبطولتين الكبيرتين، وذلك على هامش بطولة العالم، المقامة في مدينة جلاسكو باسكتلندا خلال الفترة من 3 إلى 14 أغسطس الجاري.

وتأتي استضافة أبوظبي للبطولتين في وقت تشهد فيه العاصمة نقلة نوعية على صعيد رياضة الدراجات، سواء من حيث البنية التحتية، أو من حيث البطولات التي تستضيفها، لاسيما في العام الماضي حين نجحت أبوظبي عن جدارة واستحقاق في تنظيم بطولة العالم للدراجات في المناطق الحضرية ضمن أسبوع بايك أبوظبي والتي تعود مرة أخرى في السنة القادمة 2024.

كما نجحت أبوظبي بامتياز بالحصول على لقب مدينة الدراجات من الاتحاد الدولي سنة 2021 لتكون الوحيدة في آسيا والشرق الأوسط التي حصلت على هذا اللقب نتيجة للجهود المشتركة من كافة الجهات في توفير أفضل سبل الراحة لممارسة رياضة الدراجات سواء من خلال البنية التحتية أو الاهتمام برعاية المواهب في هذه الرياضة وتدرجها من خلال نادي أبوظبي للدراجات والفعاليات المتخصصة للدراجات سواء المجتمعية أو الدولية التي تقام في أبوظبي.

ويعتبر تنظيم طواف الإمارات للرجال وطواف الإمارات للسيدات الطوافين الوحيدين في الشرق الأوسط ضمن سلسلة الطوافات العالمية للدراجات وهو التصنيف الأعلى لسباقات الدراجات في الاتحاد الدولي.

قال دافيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات: «تمتلك أبوظبي تجربة كبيرة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وهي تعمل دائماً على توسيع بنيتها التحتية الخاصة بالدراجات وتطويرها، وبعد النجاح الكبير الذي حققته بطولة العالم للدراجات في المناطق الحضرية في 2022، أنا على يقين بأن المدينة الحاصلة على تصنيف «مدينة الدراجات» من الاتحاد الدولي للدراجات ستكون مضيفاً ممتازاً أيضاً لأفضل الدرّاجين على الطرق في العالم في 2028 وأفضلهم على المضمار في 2029».

ويرجع تاريخ بطولة العالم للدرجات على المضمار إلى عام 1893، بينما شهد العالم تنظيماً سنوياً لبطولة العالم للدراجات على الطريق منذ عام 1927، وهو ما يؤكد عراقة البطولتين وأهميتهما عند محبي وممارسي رياضة الدراجات في العالم.