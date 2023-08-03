«كاسترو» يخوض «التجربة الثانية» من بوابة «النسور»

لي معالي (دبي)

يعود البرازيلي بيدرو كاسترو إلى ملاعبنا مجدداً من بوابة خورفكان، حيث أعلن «النسور» عن التعاقد مع هذا اللاعب بعد تجربة أولى كانت الموسم الماضي في صفوف نادي دبا، حيث انضم لـ «النواخذة» في الانتقالات الشتوية، وقدم معه أداء مميزاً، لكن الفريق لم ينجح في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين، ليعود كاسترو (30 عاماً) مرة أخرى إلى البرازيل.

وكان اللاعب قد أشاد بتجربته في ملاعبنا، ونقل كاسترو الكثير من النقاط الإيجابية والجميلة، حيث وصف تجربته مع دبا بـ «الخاصة»، وقال: كانت بضعة أشهر خاصة في مشواري الكروي، داخل وخارج الملعب، كنا قادرين على البحث عن نتائج أفضل، والبقاء مع المحترفين، ونجحنا خلال فترات قصيرة بالدور الثاني أن نقدم مستوى مميزاً، وظل السباق الرياضي الجميل حتى المحطة الأخيرة.

أضاف: قدمنا مباريات جيدة، ولكن لم نبق في المحترفين، وكان يكفينا الفوز بهدف نظيف في المباراة الأخيرة لكي نستمر، لكن تحقق التعادل 1-1 ولم يكن هذا في مصلحتنا، وكنت حزيناً للغاية لسقوط فريقي وعدم تحقيق هذا الفوز وعودته مجدداً للدرجة الأولى.

ولم يخف بيدرو كاسترو سعادته بطريقة التعامل الرائعة، وقال: التعامل معي وكل أفراد عائلتي كان مميزاً للغاية في هذه التجربة السريعة والقصيرة نسبياً مع نادي حتا وفي دولة الإمارات، وكنا نقاتل بقوة من أجل البقاء، والجميع كان يقف خلف الفريق من إدارة وجماهير زحفت خلفنا في كل الملاعب خلال الدور الثاني، ولهذا حزنت كثيراً عندما أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل والهبوط.

وبعد أن عاد اللاعب إلى بلاده قامت إدارة خورفكان بالتواصل مع لاعب خط الوسط البرازيلي وأعادته مجدداً لملاعبنا ليخوض تجربته للعام الثاني على التوالي.

وكانت تجربة كاسترو الاحترافية الجديدة هي الثالثة في مشواره الكروي بعد إسبانيول، ثم دبا، ولعب لعدد من الأندية البرازيلية الكبيرة مثل كروزيرو وبوتافوجو وآفاي وسبورت ريسيفي وسانتوس، ومع انتقاله لدبا في المرحلة الشتوية شارك في 14 مباراة كاملة بواقع 1260 دقيقة، وسجل هدفاً وصنع هدفين.