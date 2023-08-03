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سيدات المغرب على خطى الرجال في المونديال

سيدات المغرب على خطى الرجال في المونديال
3 أغسطس 2023 16:36

بيرث (أ ف ب)
حقق منتخب المغرب إنجازاً تاريخياً ببلوغه ثمن نهائي مونديال السيدات في كرة القدم، بعد فوزه على منتخب كولومبيا 1-0، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.
وجاء فوز سيدات المغرب بفضل هدف أنيسة لحماري (45+4)، لتعبر سيدات المغرب إلى دور الـ16 مع كولومبيا نفسها.
وبهذا الفوز، أنهت المغربيات دور المجموعات في المركز الثاني مع ست نقاط على غرار كولومبيا المتصدّرة بفارق الأهداف، وثأرت من الألمانيات اللواتي فزن عليهن بسداسية نظيفة في الجولة الأولى وودّعن المنافسة بتعادلهن مع كوريا الجنوبية 1-1.
وأنهت ألمانيا مشوارها ثالثة مع أربع نقاط، أمام كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب بنقطة يتيمة.
وبقي منتخب المغرب الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال وسجّل أيضاً أول مشاركة عربية في المنافسات، على مسار نظيره منتخب الرجال الذي حقق إنجازاً تاريخياً عربياً وأفريقياً باحتلاله المركز الرابع في مونديال قطر 2022.
وللمفارقة، فإن المغربيات سيواجهن فرنسا في الدور المقبل، في فرصة أخرى للثأر لـ«أسود الأطلس» الذين أقصاهم منتخب «الديوك» من نصف نهائي المونديال القطري.

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