نيمار يعود بـ«ثنائية كورية»

بوسان (أ ف ب)

خاض النجم الدولي البرازيلي نيمار أولى مبارياته مع باريس سان جيرمان الفرنسي منذ نحو ستة أشهر، بعد غيابه عن الملاعب للإصابة، وأحرز هدفين على مدى 90 دقيقة في فوز فريقه على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بثلاثية نظيفة ودياً اليوم.

وهي المرة الأولى التي يلعب فيها نيمار في المباريات التحضيرية الودية للنادي الفرنسي، بعد تعافيه من جراحة في كاحله الأيمن خضع لها في مارس الماضي.

وكانت مشاركة نجم برشلونة الإسباني السابق فعّالة بعودة مظفّرة، افتتح فيها التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 40، بعدما راوغ المدافعين وسدد كرة غيّرت اتجاهها بقدم أحد مدافعي الفريق الكوري الجنوبي وسكنت الشباك.

وضاعف البرازيلي النتيجة في الدقيقة 83 بعد تمريرة جميلة من البديل الإسباني فابيان رويس، قبل أن يضيف مواطن الأخير البديل الآخر ماركو أسنسيو الهدف الثالث بتسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة بالكعب من نيمار أيضاً (88).

كما شارك أساسياً في المباراة الإيطالي ماركو فيراتي مرتدياً شارة القيادة، تزامناً مع تقارير صحفية عن نيته مغادرة النادي الباريسي إلى الدوري السعودي، وإيثان مبابي (16 عاماً) الشقيق الأصغر للنجم كيليان الغائب عن الجولة التحضيرية للنادي الباريسي بسبب خلاف حاد بشأن قرار عدم تفعيل بند تمديد عقده لعام اضافي وقرار رحيله عن الفريق العام المقبل.