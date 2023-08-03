610 لاعبين ولاعبات في «مونديال رفعات القوة» لأصحاب الهمم



مراد المصري (دبي)



تستضيف الإمارات بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، بمشاركة 610 لاعبين ولاعبات، يمثلون 90 دولة، بفندق هيلتون الحبتور سيتي، من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة، بمجلس دبي الرياضي، بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، وماجد العصيمي مدير البطولة، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وشما خالد الغزال ممثلاً عن مجموعة الحبتور الراعي الرئيسي.

وأشار ثاني جمعة بالرقاد إلى أن إقامة بطولتي عالم متتاليتين خلال الصيف الجاري، بعد بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، يؤكد الثقة الدولية الكبيرة بالكوادر والقدرات الإماراتية، حيث أصبحت الدولة «علامة بارزة» على مستوى العالم بوصفها «صديقة لأصحاب الهمم»، حيث توفر البيئة المثالية لهم للعيش، وأيضاً لاستخراج أفضل ما لديهم من قدرات في جميع المجالات، وتحديداً الرياضية.

وقال: «إقامة البطولة في موقع جديد، يكسبنا قدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المجتمع، وإن إقامة الأحداث العالمية ترسخ قصص النجاح الإماراتية في مجال أصحاب الهمم، وجعلها موقعاً ينشده الجميع في الوقت الحالي، من أجل المشاركة في البطولات العالمية، من أجل كسب بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية المقبلة باريس 2024».

وأوضح ماجد العصيمي، أن الإمارات تشارك بمنتخب يضم 10 لاعبين، ينخرطون حالياً في معسكر بتركيا، بطموح كبير للمنافسة وترك بصمة في الحدث الدولي.

وقال: «عندما انطلقت البطولة بمسمى «رفعات القوى»، قبل 25 عاماً، لم نتوقع أن نصل إلى هذه المشاركة الضخمة، والتي تتحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة، والاهتمام الذي توليه لأصحاب الهمم، حتى أصبحت الدولة من أكثر الدول المؤثرة في الحركة الرياضية البارالمبية».

وأضاف: «تشمل البطولة إقامة دورات مرافقة وجولات ترويجية للوفود، إلى جانب كونها مهمة في مجال الحصول على استبيانات، تسهم في تعزيز جعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، ولعل من اللافت أن المشاركين من القارتين الأميركيتين يصل إلى 28 دولة، رغم بُعد المسافة ومشقة الوصول، إلا أن التسهيلات التي تقدمها الإمارات تجعل منها وجهة استثنائية على مستوى العالم».

وقال علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تؤكد الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة، وكذلك مكانة أصحاب الهمم في قطاعنا الرياضي، ومكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية، حيث أصبحت الإمارات ملتقى أبطال العالم من أصحاب الهمم في مختلف الرياضات».

وأكدت شما الغزال الشامسي أن مجموعة الحبتور لن تدخر جهداً في تقديم كل أوجه الدعم للبطولة، مشيرة إلى أن رياضة أصحاب الهمم تحظى بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة، لتحقيق طموحاتها وفق النهج المرسوم.