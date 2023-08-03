منتخب السلة يكسب سوريا في «دولية إندونيسيا»



علي معالي (دبي)



بدأ منتخب السلة مشواره في بطولة إندونيسيا الدولية، بالفوز على سوريا 63- 61، بعد مباراة قوية، تقدم سوريا 18- 14، في الربع الأول، ورد منتخبنا 15- 10 في الربع الثاني، قبل أن يحسم سوريا الربع الثالث بفارق نقطة «21- 20»، وفي الربع الأخير، تقدم منتخبنا 14- 12، لتصبح النتيجة النهائية 63- 61.

وعاد «المخضرم» قيس عمر إلى للتألق، بعد الشفاء من الإصابة التي حرمته من المشاركة في عدد من المباريات الرسمية الأخيرة، وتصدر قيس قائمة الهدافين في اللقاء برصيد 17 نقطة، فيما أكد «الموهوب الصغير» حامد عبداللطيف براعته أيضاً، حيث سجل 13 نقطة، و«المخضرم» راشد ناصر «12 نقطة»، وعمر خالد «8 نقاط»، وأحمد عبداللطيف «6 نقاط»، ومحمود وسيم «3 نقاط»، ومحمد عبداللطيف «نقطتين»، بالتساوي مع محمد الهاشمي.

حرص الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخب، على الاستفادة بعدد كبير من لاعبيه ما بين الخبرة والشباب، حيث شارك حامد عبداللطيف، ومحمد الهاشمي، ومحمود وسيم، وهم من العناصر الواعدة، إلى جوار الخبرات الكبيرة، ممثلة في راشد ناصر الزعابي، وعمر خالد وجاسم محمد، وقيس عمر، ومحمد عبداللطيف.

وعبر عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، رئيس البعثة، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه المنتخب، وقال: «قدمنا مباراة كبيرة، ولابد من توجيه التحية إلى اللاعبين والجهاز الفني، واستمتعت الجماهير الإندونيسية بالمستوى المتميز للمباراة، وضم منتخب سوريا 3 لاعبين مجنسين، واتسمت المباراة بالإثارة والمتعة حتى النهاية».

وأضاف: «دولية إندونيسيا ضمن خطة الإعداد للمرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المقبلة، ونطمح من خلالها لمواصلة مسيرة العودة إلى قائمة المنتخبات القارية ذات التصنيف «A»، التي تسمح له بالمشاركة في بطولات آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى بطولات كأس العالم».

وقال: «بطولة إندونيسيا تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي «فيبا»، في كل الإجراءات الخاصة بها، نظراً لاستضافة إندونيسيا مع الفلبين واليابان لنهائيات كأس العالم، وبعد البطولة نلعب ودية مع منتخب مصر في دبي 10 أغسطس الجاري، بعدها يغادر المنتخب للمشاركة في بطولة «وليام جونس» بالصين تايبيه من 11 إلى 20 أغسطس».

وأضاف: «يحرص اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، على التواصل مع البعثة، وهنأهم على الفوز الأول بالبطولة، ولابد من توجيه الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة لدعمها المنتخب ونشاط الاتحاد، بما يخدم مسيرة اللعبة».

وقال راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية: «أظهر فريقنا مستوى فنياً وبدنياً عالي المستوى على مدار الأرباع الأربعة، ونال تشجيع جماهير إندونيسيا التي حرصت على الحضور إلى الملعب الذي تقام عليه نهائيات كأس العالم».

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة بتعديل جدول المباريات، حيث بدأ منتخبنا بلقاء سوريا، ويلتقي يوم الجمعة في مباراته الثانية مع إندونيسيا، ويختتم مباراته السبت بلقاء باتريوس بطل الدوري الإندونيسي.