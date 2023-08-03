الشارقة يطلق مشروع «النخبة»



الشارقة (وام)



أطلق نادي الشارقة مشروع «اللاعبين النخبة» الذي يهدف إلى تطوير الصغار من فئات الأشبال والناشئين والشباب، من خلال التدرب والاحتكاك مع لاعبي الفريق الأول، لاكتساب الخبرة والتمرس، ولضمان رفد فريق الرجال بأفضل اللاعبين الموهوبين باستمرار، ويشرف على المشروع سامي السعيدي مدرب مدرب فريق الرجال.

جاء الإعلان عن المشروع في اجتماع إدارة الألعاب الجماعية بالنادي، برئاسة جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف كرة اليد، وبحضور يوسف أحمد، مشرف مراحل كرة اليد، وعلي المرزوقي، مدير فريق الرجال، ومدربي وإداريي فرق كرة اليد بالنادي.

وأوضح جاسم محمد، أن الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص الإدارة على متابعة كافة التفاصيل الإدارية والفنية، والتأكد من اكتمال كافة التجهيزات والتحضيرات، وبداية التدريبات التي تسبق انطلاقة الموسم، وأشاد بما حققته اللعبة بنادي الشارقة الموسم الماضي، وحصولها على كافة البطولات المطروحة، بدءاً من فريق الرجال، وحتى فرق المراحل السنية، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تعود للمدربين الذين قدموا عملاً مميزاً طوال الموسم.

وأشار إلى أن هناك استراتيجية جديدة لفرق المراحل السنية لكرة اليد الشرقاوية باستقطاب ثلاثة مدربين جدد متخصصين لفئات المراحل السنية، لافتاً إلى أن النادي ضم عمر المليح، مدرباً لحراس المرمى، ومحمد بوتيني، مدرباً للياقة البدنية وصبحي الحارث، مدرباً لفئة البراعم.

ونوه إلى أن الهدف من الخطوة هو دعم استراتيجية النادي الهادفة لاستمرارية اللعبة في القمة، وذلك من خلال تطوير هذا القطاع لإفراز لاعبين موهوبين يتم رفدهم لفريق الرجال مستقبلاً.

ورحب مشرف كرة اليد بنادي الشارقة خلال الاجتماع بانضمام عناصر جديدة لتشكيلة لعبة كرة اليد في الجانب الإداري، حيث انضم سيف باوزير، ليكون إدارياً لمراحل الصغار والبراعم، ومحمد هلال إدارياً للأشبال، متمنياً أن يشكلا الإضافة المرجوة، ومتمنياً التوفيق للجميع.

وناقش الاجتماع الاستراتيجية السنوية للعبة والهدف المنشود تحقيقه، واطلع على بداية التدريبات للمراحل المختلفة لكرة اليد، وبحث التشكيلات الإدارية للعبة، إضافة للترتيبات الأخيرة والخاصة بالملاعب ومواعيد التدريبات.