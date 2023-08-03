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الرياضي

ماركا: «مبابي في الريال» أكبر من مجرد «نزوة»!

ماركا: «مبابي في الريال» أكبر من مجرد «نزوة»!
3 أغسطس 2023 15:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
بعد رحيل النجم الفرنسي الهداف كريم بنزيمة إلى الاتحاد السعودي، أصبح ريال مدريد الإسباني في أمسِّ الحاجة إلى مهاجم قادر على تسجيل الأهداف في كل المباريات التي يشارك فيها أو معظمها، وأكبر دليل على «العقم» التهديفي عند «الميرينجي»، الهزيمتان الأخيرتان المتتاليتان أمام برشلونة 0-3 ويوفنتوس 1-3 في الجولة الأميركية التي سبقت انطلاقة الموسم الجديد، وهو الوضع الذي لم يعجب الصحافة الإسبانية الموالية للريال، ودفعها للمطالبة بسرعة التعاقد مع الفرنسي الشاب كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.
وتغادر بعثة الريال الولايات المتحدة بكثير من الشكوك بعد المحصلة الباهتة التي حققها الفريق والتي لا ينبغي أن تمر مرور الكرام وفقاً لتحذيرات الصحف الإسبانية، وبوجه خاص صحيفة «ماركا» التي قالت إنه من الخطأ الشديد الوقوف عند تحليلات كارثية أو نتائج متسرعة، بعد المباريات الأربع التي لعبها الفريق، والتي أثبتت أن الفريق بحاجة إلى «شغل» ليس فقط في الشق الهجومي، وإنما أيضاً في الجانب الدفاعي، بعد الأهداف السهلة التي دخلت مرماه.
وأضافت ماركا أن الريال مطالب بالإسراع في التعاقد مع مبابي، لأنه الوحيد الذي يمكنه حل مشكلة التهديف في الفريق، لأن الوافد الجديد خوسيلو لم يقدم حتى الآن أوراق اعتماده، وهو في الثالثة والثلاثين من عمره. وتابعت الصحيفة: مبابي ليس «نزوة عابرة» وإنما هو «ضرورة ملحة» وحيوية في خط هجوم الأبيض، خاصة بعد أن كشفت الجولة الأميركية عن أوجه قصور كثيرة في الفريق هجوماً ودفاعاً.
وواصلت ماركا: البرازيلي فينسيوس هو الوحيد الذي يشكل خطراً هجومياً على مرمى المنافس، ولكن هذا لا يكفي على الإطلاق في فريق بثقل الريال، إذا كان يرغب في المنافسة والقتال على كل البطولات الممكنة. واعترفت الصحيفة بأن رأس الحربة خوسيلو «حل مؤقت»، ورودريجو ليس من نوعية المهاجمين القادرين على تسجيل 30 هدفاً في الموسم.. إذاً كل الطرق تؤدي إلى مبابي.
وطالبت الصحيفة إدارة «البلانكوس» ببذل أقصى جهدها من أجل ضم مبابي هذا الصيف، حتى وإنْ كان أي منهما - النادي أو اللاعب - يفضل أن يأتي مجاناً في الصيف المقبل.
وتساءلت الصحيفة في الختام: هل تؤدي هزيمتا الريال في الوديات من برشلونة ويوفنتوس إلى دفع إدارة الميرينجي إلى سرعة التعاقد مع «فتى بوندي المدلل» المتوج بمونديال روسيا 2018؟ وأردفت: دعونا ننتظر لنرى.

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