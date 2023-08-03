«5 حراس» في «ميركاتو المحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)



شهدت انتقالات حراس «دوري أدنوك للمحترفين» حركة محدودة في «الميركاتو الصيفي»، الذي انطلق 3 يوليو الماضي، ويستمر إلى 21 سبتمبر المقبل، ضمن استعدادات الأندية لانطلاق الموسم الجديد 2023- 2024، بمباريات الجولة الأولى للدوري، والمقررة 18 و19 أغسطس الحالي.

وشملت حركة انتقالات اللاعبين على صعيد مركز حراسة المرمى، ضم النصر للحارس الشاب محمد جمعة «22 عاماً» المنتقل من مصفوت في دوري الدرجة الأولى، بعدما دشن مشواره مع فرق المراحل السنية في نادي دبي، وصولاً إلى فريق تحت 21 في «الفرسان».

وتعاقد نادي الإمارات العائد حديثاً إلى مصاف دوري المحترفين مع الحارس الشاب سهيل المطوع «23 عاماً»، على سبيل الإعارة، قادماً من الوصل، حيث يتأهب لخوض «التجربة الثانية» مع «الصقور»، بعد الأولى في موسم 2021- 2022 على سبيل الإعارة أيضاً.

وجدد البطائح استعارة الحارس زايد الحمادي من الوحدة للموسم الثاني على التوالي، بعد تألقه اللافت مع «الراقي» في الموسم الماضي لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث شارك ضمن التشكيلة الأساسية في 24 مباراة لفريقه بالدوري، وأسهم بشكل فعال في استمرار الفريق لموسم ثانٍ على التوالي مع الكبار.

وعزز البطائح مركز الحراسة بضم إبراهيم عيسى من الوصل، بنهاية عقد إعارته في الموسم الماضي إلى خورفكان، واكتفى الحارس «29 عاماً» بخوض مباراتين فقط بقميص «النسور» في الدوري، خلال الموسم الماضي 2022- 2023.

في المقابل، ضم بني ياس لصفوف الحارس المخضرم عبدالله سلطان «37 عاماً»، قادماً من الظفرة، بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى، بنهاية الموسم الماضي، ولعب سلطان الذي دشن مشواره ضمن فرق المراحل السنية لنادي العين وصولاً إلى الفريق الأول، لأندية الظفرة، وعجمان موسم 2017- 2018، دبا 2018- 2019.

أبرز انتقالات الحراس

محمد جمعة

النادي الحالي: النصر

النادي السابق: مصفوت



سهيل المطوع

النادي: الإمارات

النادي السابق: الوصل «إعارة»



إبراهيم عيسى

النادي: البطائح

النادي السابق: الوصل



زايد الحمادي

النادي: البطائح

النادي السابق: الوحدة «تجديد إعارة»



عبدالله سلطان

النادي: بني ياس

النادي السابق: الظفرة