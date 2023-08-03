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الرياضي

ألميدا على منصة التتويج بعد «سباق عصيب»

ألميدا على منصة التتويج بعد «سباق عصيب»
3 أغسطس 2023 14:00

أبوظبي (الاتحاد)
أظهر جاو ألميدا دراج فريق الإمارات، أداءً قوياً، حيث حصل على المركز الثالث في المرحلة 5 في طواف بولندا من سترالين إلى أبوله (199.1 كم).
وقد وصلت مجموعة صغيرة من حوالي 30 دراجاً إلى الطريق الصاعد قبل خط النهاية الذي كان معرقلاً بسبب حادث تصادم، الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من الدراجين وأخر رافال ماجكا وبراندون ماكنولتي، لكنهما لم يتعرضا إلى أي إصابات، وفاز فان دن بيرغ (إي إف التعليمي) بسباق اليوم واحتل فين فيشر -بلاك المركز الخامس.
كما يحتل ألميدا الآن المركز الثاني في التصنيف العام، ويفصله 12 ثانية عن ماتيج موهوريك (فريق البحرين فيكتوريوس) قبل سباق الزمن الفردي نهار الغد.
يذكر أن فريق الإمارات يحتل الصدارة في تصنيف الفرق قبل خوض المرحلة 6 في كاتوفيتشي (16.6كم).
ويقول ألميدا في تصريح له: "في الظروف العادية، يجب أن أبلي أداءً حسنًا نهار الغد في سباق الزمن. دعونا نرى ما إذا كان بإمكاني أكسب بعض الوقت على موهوريك. سأحاول أن أبذل قصارى جهدي وأستمد أفضل قوتي. سيكون سباقاً قوياُ للغاية لأنه قصير ويتضمن الكثير من المنعطفات، لذا سيكون سباقاً صعباً».

نتائج المرحلة 5:
1- ماريجن فان دن بيرج (إي اف التعليمي) 4 ساعات 51 دقيقة 27 ثانية
2- ماتيج موهوريك (فريق البحرين فيكتوريوس) نفس التوقيت
3- جاو ألميدا (فريق الإمارات) نفس التوقيت

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التصنيف العام بعد المرحلة 5
1- ماتيج موهوريك (فريق البحرين فيكتوريوس) 22:29:32
2-جاو ألميدا (فريق الإمارات) +12
3- رافال ماجكا (فريق الإمارات) +14

فريق الإمارات للدراجات
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