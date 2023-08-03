«قضاة الملاعب» يجتازون اختبارات اللياقة البدنية

دبي (الاتحاد)

اجتاز قضاة الملاعب اختبارات اللياقة، التي جرت في معسكرهم الخارجي، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023-2024، الذي ينطلق يوم 18 أغسطس بإقامة مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وشارك في الاختبارات جميع الحكام والمساعدين البالغ عددهم 39 حكماً، حيث تجاوز جميعهم ونجحوا في الاختبارات التي أشرف عليها المدير الفني للحكام عصام عبدالفتاح ولي بروبيرت مدير إدارة الحكام إلى جانب مدربي اللياقة البدنية.

وتُعد هذه الاختبارات التي تجرى للحكام وفق أعلى المعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في غاية الأهمية خاصة قبل بداية الموسم لمعرفة مدى جاهزية الحكام الفنية والبدنية.

ويُواصل الحكام تدريباتهم اليومية على فترتين صباحية ومسائية إلى جانب محاضرات نظرية وورش تدريبية تتناول أبرز التعديلات الجديدة وكذلك تطبيقات عملية لتقنية حكم الفيديو المساعد.