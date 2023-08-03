«الجودو» يدشن «ماستر بودابست» بمباراتين



أبوظبي (الاتحاد)



يستهل منتخب الجودو مشواره، يوم الجمعة، في بطولة «الماستر للجودو الكبرى» التي تنطلق بقاعة «باب لأزلوا» في العاصمة المجرية بودابست، بإشراف الاتحاد الدولي، على ضوء القرعة التي تجرى، مساء اليوم «الخميس»، عبر تقنية الفيديو، وتستمر المنافسات حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة 419 لاعباً ولاعبة يمثلون 59 دولة، و تبلغ جوائزها 196 ألف يورو، وتضم أفضل منتخبات الجودو على مستوى العالم، بحثاً عن التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

يأتي ظهور منتخبنا في الجولة الافتتاحية للبطولة، من خلال منافسات الوزن الخفيف، بمشاركة بشيرات خرودي في تصفيات تمهيدي وزن تحت 52 كجم، ويضم 30 لاعبة من مختلف الجنسيات، ومنهن كراسنقي بطلة كوسوفو الفائزة بذهبية «طوكيو 2020»، فيما يخوض نارمند بيان مباراته الأولى في وزن تحت 66 كجم، ويضم 66 لاعباً من أبرز المصنفين في العالم.

ويواصل منتخبنا مبارياته غداً في «الماستر» بمباراة يخوضها طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، والختام في اليوم الأخير بمشاركة ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم، ومعروف عمر في وزن فوق 100 كجم.