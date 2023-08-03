جيسوس ضحية «لعنة الإصابات»!



لندن (أ ف ب)

يغيب البرازيلي جابريال جيسوس مهاجم أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن انطلاقة الموسم الجديد، جراء خضوعه لجراحة في ركبته، وذلك حسب ما أفاد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي شمال لندن.

وقال أرتيتا عقب فوز «المدفعجية» على موناكو الفرنسي ودياً بركلات الترجيح 5-4، بعد تعادلهما 1-1 على ملعب الإمارات ستاديوم «للأسف، خضع لعملية جراحية».

وتابع متحدثاً عن «ضربة موجعة» لوصيف بطل الدوري في الموسم الماضي: شعر بأوجاع في ركبته التي سببت له مشكلات، وكان عليه الخضوع لعملية جراحية، ليس شيئاً خطيراً، ولكن أعتقد أنه يجب أن يغيب لبضعة أسابيع».

وتلاحق لعنة الإصابات جيسوس «26 عاماً»، إذ بعدما تألق بداية الموسم الماضي، عقب انتقاله إلى أرسنال قادماً من مواطنه مانشستر سيتي، اضطر للغياب لفترة 3 أشهر بسبب إصابة في ركبته اليمنى تعرض لها خلال «مونديال 2022».

ويواجه أرسنال منافسه مانشستر سيتي، بطل الدوري، في درع المجتمع على ملعب ويمبلي الشهير يوم الأحد، قبل أن يستضيف على أرضه نوتنجهام فوريست في مستهل مبارياته في الدوري في 12 أغسطس.