«أبوظبي للزوارق» يبدأ التحدي في إيطاليا



أبوظبي (الاتحاد)



يبدأ فريق أبوظبي للزوارق السريعة لـ «الفورمولا-4» محطة ومشاركة مهمة، عبر الجولة الأولى من بطولة العالم، التي تنطلق يوم الجمعة، وتستمر إلى الأحد المقبل بمدينة فيفيرون الإيطالية، ويضم الفريق سالم اليافعي وأحمد الرميثي.

ويخوض «فريق أبوظبي» هذه الفئة، بعد أن شارك في البطولة التي تتزامن مع بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» قبل أن تنفصل، وتصبح بطولة أساسية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية.

وتعد منافسات «الفورمولا-1»، بداية تجهيز وإعداد للمتسابقين الشبان للمستقبل، وتطوير قدراتهم، قبل الانضمام إلى الفئات الأكبر والأقوى، ويعتبر سالم اليافعي وأحمد الرميثي من الكوادر الشابة في «فريق أبوظبي»، وتبدأ مشوار المنافسة وبقوة في تحديات «زوارق الفورمولا»، وسبق للمتسابقين المشاركة في بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا-4»، وأسهمت في تأسيس وصقل مهارة المتسابقين واكتشاف موهبتهم، قبل الانضمام إلى «فريق أبوظبي» لاحقاً.

وتبدأ تفاصيل البطولة الجمعة مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في البطولة، وينطلق سباق أفضل زمن والسباق الرئيسي الأول السبت، وتستكمل المنافسة يوم الأحد، مع سباق أفضل زمن أيضاً، والسباق الرئيسي الثاني والختامي للجولة.

ووصلت بعثة «فريق أبوظبي» إلى مدينة فيفيرون الإيطالية، من أجل التجهيز والإعداد للمشاركة في أولى جولات البطولة، وبدء رحلة الجيل الشاب عبر منافسات التحديات العالمية والإعداد لأحدث الوجوه المنضمة إلى «فريق أبوظبي».

ووجه ناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، وثمن دعمه المتواصل والمتابعة الدائمة لفريق أبوظبي بكافة فروعه ومشاركاته، وتألقه الدائم في كل البطولات والمشاركات الدولية.

وأكد ناصر الظاهري أن المشاركة الحالية في البطولة العالمية لـ «الفورمولا-4» تحقق أكثر من هدف، أهمها تجهيز وصقل مهارات الجيل الشاب، ومنحه الفرصة للاحتكاك والدخول مع المتسابقين العالميين في هذه الفئة.

وقال: سبق لسالم وأحمد أن شاركا على المستوى المحلي في بطولة الإمارات لأكثر من موسم، ولاحقاً تم اختيارهما من بين مجموعة كبيرة شاركت في المنافسة، لما يتمتعان به من موهبة وقدرات كبيرة، والآن يشاركان وللمرة الأولى في بطولة دولية، وينتظرهما الكثير من أجل اكتساب المهارات المختلفة وصقل الخبرة، وأضاف: نتذكر كيف كانت بداية المتسابق راشد القمزي، من خلال بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-4»، وانتقل بعد ذلك إلى «الفورمولا-2» وحقق الإنجازات والمراكز الأولى، وقدم التمثيل المميز للرياضة الإماراتية، وبالتالي فإن البطولة هي مهد لتقديم المتسابقين للفئات الأقوى، وفي «فريق أبوظبي« نولي أهمية كبيرة بتجهيز المراحل المختلفة وصناعة الأجيال دائماً.