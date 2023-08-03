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الرياضي

«الريال» يدفع جماهيره إلى القلق!

«الريال» يدفع جماهيره إلى القلق!
3 أغسطس 2023 09:59

 
أورلاندو (د ب أ)


واصل ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إثارة قلق جماهيره، قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تلقى خسارة قاسية 1-3 أمام يوفنتوس الإيطالي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بالولايات المتحدة الأميركية. 

وعقب خسارته صفر- 3 أمام غريمه التقليدي برشلونة الإسباني في اللقاء الودي الذي جرى بينهما خلال معسكره بالولايات المتحدة، استمر الأداء الباهت لـ «الريال» في لقائه أمام يوفنتوس، والذي جاء قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني.
وعلى ملعب «كامبينج وورلد» في الولايات المتحدة، تقدم يوفنتوس بهدف مبكر في الثواني الأولى من المباراة، بواسطة مويس كين، قبل أن يضيف زميله الأميركي تيموثي ويا الهدف الثاني للفريق الإيطالي في الدقيقة 20، وقلص البرازيلي فينيسيوس جونيور الفارق بتسجيله هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 38، لكن الصربي دوشان فلاهوفيتش قضى على آمال «الملكي» في إدراك التعادل، بإحرازه الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني. 

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وكان ريال مدريد استهل سلسلة لقاءاته الودية خلال معسكره الإعدادي بالولايات المتحدة، بالفوز 3-2 على ميلان الإيطالي في 24 يوليو الماضي، قبل أن يتغلب
2-صفر على مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدها بثلاثة أيام، ثم خسر أمام برشلونة يوم الأحد الماضي، ليختتم جولته في أميركا بالخسارة أمام يوفنتوس. 

وتنطلق النسخة الجديدة من الدوري الإسباني يوم 11 أغسطس الجاري، فيما يبدأ «الريال» مشواره في البطولة بمواجهة مضيفه أتلتيك بلباو في اليوم التالي، حيث يطمح الفريق «الأبيض» لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة برشلونة. 

في المقابل، ينطلق الموسم الجديد في الدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس الحالي، حيث يحل يوفنتوس ضيفاً على أودينيزي في بداية مشواره بالمسابقة، التي يتطلع للفوز بها بعدما غابت عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.
وكان يوفنتوس، الذي يحمل الرقم القياسي بوصفه أكثر الأندية تتويجاً بالدوري الإيطالي برصيد 36 لقباً، تعادل 2-2 مع منافسه اللدود ميلان ودياً يوم الجمعة الماضي في الولايات المتحدة.

ريال مدريد
يوفنتوس
برشلونة
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