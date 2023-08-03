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الرياضي

ميسي.. «البصمة الخامسة»!

ميسي.. «البصمة الخامسة»!
3 أغسطس 2023 09:31

واشنطن (رويترز)

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هز ليونيل ميسي الشباك للمباراة الثالثة على التوالي، مع إنتر ميامي، خلال الفوز 3-1 على أورلاندو سيتي، ليقوده إلى دور 16 بكأس الدوري الأميركي-المكسيكي لكرة القدم.
تأجل انطلاق المباراة 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية، واحتاج ميسي لقليل من الوقت بعد صفارة البداية لمنح التقدم لفريقه في الدقيقة السابعة.
وبدأ النجم الأرجنتيني هجمة من منتصف الملعب، ونقل الكرة إلى روبرت تيلور الذي رفعها فوق عدة مدافعين، وتسلمها ميسي بصدره، ثم سدد كرة مباشرة في المرمى من مسافة قريبة.
وتعادل أورلاندو بعد عشر دقائق، عبر لاعب وسط أوروجواي سيزار أراوخو، لكن ميامي استعاد التقدم بعد ثلاث دقائق من الشوط الثاني من ضربة جزاء نفذها جوزيف مارتينيز.
واختتم ميسي غير المراقب هجمة مرتدة بتسديدة أخرى قريبة المدى في الشباك في الدقيقة 72.
وكان هذا خامس أهداف ميسي في ثلاث مباريات، بعد التسجيل أمام كروز أزول وأتلانتا يونايتد في دور المجموعات بالبطولة التي تجمع أندية من الولايات المتحدة والمكسيك، ويلتقي ميامي في الدور المقبل مع دالاس. 

أميركا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
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