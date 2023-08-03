«غرفة ملابس» برشلونة تتهم ديمبلي بـ «الخيانة»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



جاء قرار الفرنسي عثمان ديمبلي «26 عاماً» بالرحيل إلى باريس سان جيرمان، أشبه بـ «الصاعقة» و«الصدمة» على برشلونة وجماهيره وجهازه الفني ولاعبيه، ولم يكن أحد يتصور أن يغادر النجم المتوج بمونديال روسيا 2018 «الكامب نو» بهذه السهولة، بعد أن كان متمسكاً بالبقاء مع الفريق، بل وجدد عقده في الموسم الماضي حباً في «البارسا»، والمشروع الرياضي لتشافي هيرنانديز المدير الفني.

وعلى امتداد عقده الذي بدأ في 2017، عندما جاء من بروسيا دورتموند الألماني، لم تفكر إدارة برشلونة في التخلص منه رغم كثرة إصاباته، وصبرت عليه كثيراً في السنوات الأربع الأولى، وعندما جاء تشافي تمسك بوجوده أكثر عن اقتناع تام بموهبته الكبيرة، وقدرته على خدمة الفريق، وبالفعل تحول ديمبلي إلى «سوبر ستار» في الموسم الماضي، وأسهم بقوة في فوز«البارسا» بالدوري الإسباني «الليجا».

وأبدت «غرفة ملابس» برشلونة حزنها الشديد على قرار ديمبلي، ووصفه بعض اللاعبين بـ «الخيانة»، وأبدى سيرجيو روبرتو وماركوس ألونسو، وهما أكبر لاعبين في الفريق، دهشتهما واستياءهما مما فعله ديمبلي.

وتحدث روبرتو إلى صحيفة «ريليفو» قائلاً: إنه لأمر محزن، هو لاعب مهم جداً بالنسبة للفريق، ومعنا منذ سنوات والكل يحبه، نحن في منتهى الحزن، ولكن علينا أن نستمر من دونه، لأننا فريق كبير وقادر على المنافسة بأي لاعبين.

واعترف روبرتو بأنه أصيب بخيبة أمل وإحباط شديدين، عندما تلقى نبأ رحيله من تشافي.

وأضاف: عندما نحب شخصاً ما، فإننا نشعر بالألم عندما يختار اتجاهاً آخر، ولكن علينا أن نعترف بحق كل شخص في تقرير الأفضل بالنسبة له وستكون له أسبابه. وقال: منحناه كل شيء، وهو يدرك تماماً أنه لاعب مهم في الفريق، وكنا نود بقاءه، ولكن على أي حال أتمنى له الأفضل.

وقال روبرتو: ديمبلي ليس من نوعية اللاعبين الذين يحبون الكلام الكثير، وقرأنا جميعاً في الصحف إنه من المحتمل أن يرحل، ولكننا لم نتأكد 100% من القرار الذي اتخذه، ولا يسعني إلا أن أتمنى له التوفيق، لأنه صديق طيب، كنا جميعاً نتمنى بقاءه مثلما حدث في الموسم الماضي، قبل تجديد عقده، وكان سعيداً جداً معنا، ولكن يبدو إننا لم نكن نعرف شيئاً عما يجول بخاطره.

وأكد ماركوس ألونسو في تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية أنه «صُدم» عند سماعه قرار ديمبلي، وإنه قال نعم لسان جيرمان.

وقال: ديمبلي لم يقل شيئاً للاعبين رغم وجوده بيننا في غرفة الملابس، كان لاعباً مهماً، ولكن يجب علينا أن ننظر إلى الأمام، نحن نملك مجموعة رائعة، ويجب علينا أن نركز فيما هو قادم.