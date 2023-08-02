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اختتام بطولة الرياضات الإلكترونية بالشارقة

اختتام بطولة الرياضات الإلكترونية بالشارقة
3 أغسطس 2023 01:39

الشارقة (وام)

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اختتمت مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، النسخة الأولى من بطولة «ألعاب شمس» للرياضات الإلكترونية، بمشاركة 100 لاعب محترف. وأحرز اللاعب عمر الحمادي المركز الأول عن جدارة واستحقاق عن لعبة «فيفا 2023»، فيما جاء في المركز الثاني اللاعب محمد الباشا، أما اللاعب جمعة محمد فقد نال المركز الثالث. 
ووزّعت «شمس» الجوائز النقدية على الفائزين الأوائل وقسائم عينية أخرى على عددٍ من المشاركين، وقال راشد عبدالله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام: نجحت البطولة في جذب الموهوبين، وحققت جماهيرية واسعة نظراً لشعبية الرياضات الإلكترونية التي تسهم في بروز جيل من المبدعين، وأظهرت مستوى فنياً متقدماً يؤكده العدد الكبير من المشاركين.

الرياضات الإلكترونية
الشارقة
مدينة الشارقة للإعلام
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