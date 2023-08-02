البطولة العربية: مواجهة حاسمة بين النصر والزمالك في «الصراع الثلاثي»

الرياض (أ ف ب)

تشهد المجموعة الثالثة صراعاً ثلاثياً بين النصر السعودي، ومواطنه الشباب، والزمالك المصري، للعبور إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية، فيما ستكون المواجهة بين الأول والثالث مفصلية على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وبعد جولتين على انطلاق دور المجموعات، يحتل النصر الصدارة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن مواطنه الشباب، ونقطة عن الزمالك الثالث برصيد 3 نقاط، بينما ودّع الاتحاد المنستيري التونسي البطولة بخسارتين برباعيتين أمام الزمالك والنصر.

وتشير لوائح البطولة إلى الاحتكام لفارق الأهداف في حال تساوي فريقين أو أكثر في رصيد النقاط.

ويحتاج النصر والشباب للخروج على الأقل بتعادل لضمان التأهل، كما أن الخسارة قد تضمن للنصر بطاقة العبور، في حال خسر الشباب أمام الاتحاد المنستيري.

في المقابل، يصعد الشباب في حال الفوز أو التعادل أو حتّى الهزيمة، بشرط فوز الزمالك على النصر وأن يصب فارق الأهداف لمصلحته.

من ناحيته، يحتاج الزمالك للفوز على النصر والوصول للنقطة السادسة، لتجاوز دور المجموعات بغض النظر عن نتيجة مواجهة الشباب والمنستيري، كما يضمن التعادل للنادي المصري الصعود بشرط هزيمة الشباب أمام الاتحاد المنستيري، لتفوق الزمالك بفارق الأهداف.

وينتظر عشاق الفريق المصري مواجهة خاصة جداً بين البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، ونظيره محمود عبدالرازق شيكابالا في الزمالك، لما يملكه الثنائي من شعبية كبيرة.

ولعب شيكابالا (37 عاماً) لسبورتنج البرتغالي مباراة واحدة في موسم 2015 مرتدياً القميص الرقم 7، وهو نفس رقم رونالدو (38 عاماً)، عندما دافع عن ألوان الفريق نفسه قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. وتقابل اللاعبان مرة واحدة سابقاً خلال مواجهة منتخب «الفراعنة» مع نظيره البرتغالي ضمن إطار استعداداتهما لمونديال روسيا 2018، حيث شارك شيكابالا في الشوط الثاني بدلاً من نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر: «نحن في وضعية بناء، ولم نصل لمستوانا المأمول بعد، ولعبنا الكثير من المباريات مع القليل من التدريبات، ومباراتنا أمام الزمالك مهمة جداً ومصيرية لنا، والفوز أو التعادل يقودنا للعبور إلى الدور ربع النهائي».

وقدّم النصر مستوى مميزاً في مباراته الأخيرة أمام اتحاد المنستيري توجه برباعية، ويطمح إلى تحقيق فوزه الثاني على حساب الزمالك، لاسيما وأنه يدخل المباراة بصفوف مكتملة.

ويبرز في صفوف النصر إلى جانب رونالدو، البرازيليان تاليسكا وأليكس تيليس، والإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي قدّم أداءً راقياً في المباراة الماضية، إلى جانب سلطان الغنام وعبدالرحمن غريب وعلي لاجامي ونواف العقيدي.

وقال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك قبل المواجهة المنتظرة: «مواجهة النصر السعودي صعبة، فهو فريق قوي ويمتلك لاعبين أصحاب جودة عالية، بالإضافة للدعم المالي الكبير لديهم، ولدينا فرصة في تحقيق الفوز والتأهل، وأتمنى أن يكون التحكيم جيداً في هذه المباراة».

وأضاف: «لا أخشى رونالدو، بالفعل هو لاعب كبير وصاحب مهارات فنية وتهديفية عالية، ولكني لا أخشاه لأنني واجهته مرة وحيدة في 2017 في دور مجموعات كأس القارات، وانتهت بتعادل منتخب المكسيك بقيادتي أمام البرتغال بهدفين لكل منهما، ولم يسجل كريستيانو، وما يقلقني في النصر التحوّلات الهجومية التي قد تسبّب خطورة كبيرة على فريقي».

ويفتقد الزمالك لنجمه الأول أحمد سيد «زيزو» بسبب تراكم البطاقات، لكنه يمتلك أسماء جيدة أمثال نبيل دونجا وحسام عبدالمجيد وأحمد فتوح ومحمد صبحي، والثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري.

في المواجهة الثانية على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ورغم أن الشباب يكفيه التعادل للتأهل، إلا أن حظوظه تبدو وافرة لتجاوز الاتحاد المنستيري الذي استقبل ثمانية أهداف في مباراتين.

ويعتمد الشباب على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيجا، الحارس الكوري كيم سيونج -جيو، المدافع البرازيلي أياجو سانتوس والكولومبي جوستافو كويّار، إلى جانب حسان تمبكتي وحسين القحطاني ورياض شراحيلي وهتان باهبري.

أما الاتحاد المنستيري فليس لديه ما يخسره، وسيلعب من أجل اسمه وتاريخه، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية، لترك انطباع جيّد بعد المستويات المتواضعة التي ظهر بها في أول جولتين.