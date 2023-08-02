«شرطة أبوظبي» ترفع الحصاد في «الألعاب العالمية» إلى 49 ميدالية

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع حصاد فرق القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الألعاب العالمية لرجل الشرطة والإطفاء بمدينة وينبيج الكندية إلى 49 ميدالية، بعد أن أضافت 30 ميدالية، منها 13 ذهبية و10 فضيات و7 برونزيات، وارتفع بالتالي إجمالي عدد الذهب إلى 19 ميدالية، في إنجاز فريد ومتميز على مستوى الفرق الدولية المشاركة.

وأوضح العميد عصام عبدالله آل علي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أن شرطة أبوظبي تشارك بـ 45 لاعباً وإدارياً، في الألعاب الرياضية المختلفة، وتشمل الرماية بالمسدس والبندقية والجو جيتسو والسباحة والرجل الحديدي والدراجات والتجديف الداخلي وألعاب القوى والترايثلون، لافتاً إلى أهمية البطولة في نقل الصورة المشرفة لشرطة أبوظبي في كافة المجالات، ومنها الرياضة، وإبراز جهودها المتواصلة في تكريس أفضل الممارسات لتأهيل منتسبيها، وتعزيز جاهزيتهم، للمنافسة على المراكز الأولى عالمياً.

وحصد الميداليات الذهبية في اليوم الثالث للبطولة، سلطان الشحي بمسابقة كروس فت «الفئة العمرية 40-44»، وعلي الحبابي بمسابقة الكروس فت «الفئة العمرية 30-34»، وأحمد الشحي «الفئة العمرية 18- 29»، وسالم جمال «سباحة 100 متر صدر»، ومحمد الغافري «سباحة 100 ظهر»، وعلي الكعبي وعلي المنهالي وأحمد الجهوري ومحمد عيسى «تتابع مكس 4 في 50 حرة»، وسعود الزعابي في ألعاب القوى «800 متر»، وأحمد الجهوري في السباحة «50 متر حرة»، ومحمد الغافري في السباحة «50 متر ظهراً»، ومحمد عيسى وسالم جمال وعبدالله نصيب وعلي المنهالي في السباحة «4 في 50 تتابع متنوع+100»، وأحمد الجهوري ومحمد الغافري ومحمد عيسى وعلي الكعبي بمسابقة في السباحة «4 في 50 تتابع متنوع مكس»، وجابر المنصوري في الدراجات الهوائية «ضد الساعة الفئة العمرية»، وسيف معيوف في الدراجات الهوائية «ضد الساعة الفئة العمرية».

وفاز بالميداليات الفضية، إبراهيم الطنيجي في كروس فت «الفئة العمرية 35-39»، علي المنهالي بمسابقة «السباحة 100 متر ظهراً، وربيع الشامسي، وعبدالعزيز الكعبي، وأحمد الحبابي وسالم الكعبي «رماية مسدس تكتيكي فرقي»، وسلطان الظنحاني في ألعاب القوى «10000 متر الفئة العمرية»، ساري الحمادي في ألعاب القوى «10000 متر الفئة العمرية»، ومحمد الحمادي في ألعاب القوى «الوثب الطويل»، ومحمد الغافري في السباحة «50 دولفين»، علي المنهالي في السباحة «50 متر حرة»، وسالم جمال ومحمد الغافري وعلي الكعبي وأحمد الجهوري في السباحة «4 في 50 متنوع +120»، وفيصل الشحي في الدراجات الهوائية «ضد الساعة الفئة العمرية».

وحاز على الميداليات البرونزية، إبراهيم الشامسي في كروس فت «الفئة العمرية 30-34»، ومحمد الغافري في سباحة «200 متر متنوع»، وعلي الكعبي في السباحة «50 متر ظهراً»، وعبدالله المنهالي في السباحة «800 متر حرة الفئة العمرية»، ومسابقة «200 متر حرة»، ومحمد عيسى في السباحة «800 متر حرة الفئة العمرية»، ونايف المرزوقي في الدراجات الهوائية «ضد الساعة الفئة العمرية».