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«الإمارات للدراجات» يتصدر «طواف بولندا»

«الإمارات للدراجات» يتصدر «طواف بولندا»
3 أغسطس 2023 01:39

أبوظبي (وام)

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أحرز رافال ماجكا، نجم فريق الإمارات للدراجات الهوائية، لقب المرحلة الثالثة من طواف بولندا، وذلك بعد تألقه في طواف فرنسا. 
تضمنت المرحلة طرقاً صاعدة بحوالي 3000 متر، وظل ماجكا مع المجموعة الرئيسية، مع أفضل دراجين على الطريق الصاعد الأخير، من ويبرزيش إلى دوزنيكي-زدروج «162.3 كم». 
وأنهى زميله جواو ألميدا السباق بشكل جيد، وأحرز المركز التاسع في الفريق، وحل ثالثاً في الترتيب العام للسباق خلف ماجكا. 
ويتصدر فريق الإمارات الترتيب العام للفرق في الطواف البولندي قبل خوض المرحلة الرابعة.
وقال ماجكا: أشعر بسعادة بالغة لفوزي بالمرحلة، جمعت قوتي في هذه المرحلة، وانطلقت لإحداث الفارق وتحقيق الفوز، وسارت الأمور بشكل مثالي.

فريق الإمارات للدراجات
بولندا
الدراجات الهوائية
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