اتحاد الكرة يطبق «استراتيجية الفيفا» لتطوير الكرة النسائية

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الكرة عن تطبيق خطة استراتيجية معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» لتطوير كرة القدم النسائية في الدولة، بما يتواءم مع التطلعات المستقبلية للوصول إلى العالمية.

وأكدت أمل بوشلاخ رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، حرص الاتحاد على توفير أفضل المعايير للاعبات الموهوبات، من خلال إقامة معسكرات الإعداد، والتعاقد مع الكوادر النسائية المؤهلة، والتعاون مع الأندية المختلفة في الدولة.

وقالت: إن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة صممت المبادرات المبتكرة والاستراتيجية لتمكين المرأة الإماراتية، وتوفير الدعم الكبير لها لتطوير قدراتها، وتأهيلها للتواجد في المنظمات الدولية الرياضية النسائية، وإكسابها المهارة لتقديم النموذج الناجح للمرأة الإماراتية المبدعة في شتى المجالات الرياضية.

وأشارت بوشلاخ إلى معسكر الإعداد الناجح لفريق السيدات في تايلاند، وخوض 4 مباريات ودية بإشراف المدربة حورية الظاهري، لصقل مهارات اللاعبات وتعزيز جاهزية جميع اللاعبات للموسم الرياضي الجديد.

وذكرت أن لجنة كرة القدم النسائية باتحاد الكرة تتطلع للتعاون مع أندية دوري أدنوك للمحترفين في المرحلة المقبلة، لتشكيل الفرق الرياضية النسائية، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الآسيوي لتعزيز الاهتمام بالكرة النسائية قارياً.

وأضافت أن استراتيجية التطور وتعزيز قيم الاحتراف لكرة القدم النسائية الإماراتية يمكن أن تصنع المستقبل الأفضل الذي يؤهل منتخب منتخب الإمارات النسائي للمشاركة في البطولات العالمية، خاصة أن النسخة الحالية من مونديال السيدات والمقامة بأستراليا ونيوزيلندا، شهدت مشاركة 8 منتخبات جديدة، منها المنتخب الفلبيني كمثال لما يمكن أن يصبح عليه الحال من خلال الاهتمام.