ليبيا تستضيف «عربية» المواي تاي للشباب بمشاركة 200 لاعب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد العربي للمواي تاي عن تنظيم البطولة العربية للمواي تاي للشباب في العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة من 21 إلى 27 أغسطس الجاري، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية.

وتقام البطولة في إطار خطط الاتحاد العربي للمواي تاي وحرصه على مواصلة برامجه ومسابقاته الهادفة لتطوير مسيرة اللعبة ودعم الاتحادات الوطنية بجانب الاهتمام بقاعدة المراحل العمرية وتقديم لها الأنشطة والبطولات التي تسهم في توفير التجارب المهمة للمواهب الواعدة ودورها المباشر في رفع مستوى الخبرات والاستفادة من المشاركات في البطولات وتحسين المستويات، كما يولي الاتحاد العربي أهمية كبيرة لتسخير جميع الإمكانيات الداعمة لرفد المنتخبات الوطنية العربية بالمواهب والأبطال والعمل على إعدادهم وفق برامج طموحة للمشاركة في كبرى المحافل والاستحقاقات القارية والعالمية.

ويشارك في البطولة المنتخبات الشبابية لـ 15 دولة هي: ليبيا، الإمارات، سوريا، المغرب، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين، مصر، اليمن، لبنان، الكويت، موريتانيا، الجزائر، وتونس، كما تشهد البطولة ضمن برنامجها الفني 20 وزناً موزعين على 3 فئات، حيث تشمل الفئة الأولى (الشباب) من عمر 16-17 سنة وتتضمن أوزان اللاعبين 51 كجم، 57 كجم، 60 كجم، 63.5 كجم، 67 كجم، 71 كجم بجانب أوزان اللاعبات 54 كجم، 60 كجم.

وتشمل الفئة الثانية (ناشئين) من عمر (14-15 سنة) وتضم قائمة أوزان اللاعبين 40 كجم، 45 كجم، 48 كجم، 54 كجم، 57 كجم، 63.5 كجم بجانب مشاركة اللاعبات في وزن 45 كجم و51 كجم)، في حين تتضمن قائمة أوزان الفئة الثالثة الأشبال من عمر (12-13 سنة): 36 كجم، 40 كجم، 44 كجم، 48 كجم.

من جهته قال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «يسعدنا الإعلان عن تنظيم البطولة العربية للمواي تاي للشباب في جمهورية ليبيا الشقيقة بالتعاون مع الاتحاد الليبي للمواي تاي، متقدمين بالشكر والتقدير لهم ولدورهم في استضافة هذا الحدث المهم وجهودهم التنظيمية من أجل إخراج البطولة بالصورة المرموقة».

أضاف: «تحرص الإمارات من خلال رعايتها ودعمها للاتحاد العربي للمواي تاي لتحقيق تطلعات وطموحات الشباب العربي وتعزيز نجاحات رياضيي المواي تاي على الصعيد الإقليمي والقاري والدولي، وتمثل البطولة العربية للمواي تاي للشباب خير دليل على دعم الإمارات المتواصل لتحقيق التقدم والازدهار للمواي تاي العربي».

وتابع: «فخورون في أسرة الاتحاد العربي بالتجمع الرياضي الشبابي الجديد الذي يندرج ضمن خططنا المتواصلة ومساعينا الهادفة لتقديم البرامج والمبادرات والمسابقات المهمة للاتحادات الوطنية من أجل تعزيز نجاحات قاعدة رياضة المواي تاي على الصعيد العربي ودعم مسيرتها بتجارب مهمة تمهيدا لمشاركة المنتخبات العربية في بطولة العالم للشباب للمواي التي ستقام في تركيا سبتمبر المقبل».

وأكمل: «نولي أهمية كبيرة لتقديم جميع الإمكانات والقدرات لدعم تطلعات الشباب العربي في رياضة المواي تاي، مشيداً بالمشاركة الكبيرة للمنتخبات العربية في البطولة التي تمثل محطة مهمة في مشوار تحضيراتهم للبطولة العالمية ودورها في الوقوف على كافة مستويات وجاهزية اللاعبين، انطلاقا من حرصنا على دعم وتلبية كافة المتطلبات وتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق مشاركة عربية مميزة في البطولات القارية والدولية».

كما أكد أن الحدث يمثل إحدى ثمرات التخطيط المتواصل لأسرة الاتحاد العربي للمواي تاي لتطوير قاعدة اللعبة وتوفير جميع الأنشطة والبطولات التي تسهم بزيادة تجارب التنافس والاحتكاك ورفع مستويات التحدي بما يدعم نهضة وتطور المواي تاي على الصعيد العربي ويضمن تفوق مشاركات الأبطال والرياضيين العرب في المحافل القارية العالمية.

واختتم رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي بالقول: «نتمنى للأشقاء في ليبيا التوفيق والنجاح في استضافة البطولة العربية للشباب للمواي تاي، داعياً المشاركين لتقديم أعلى المستويات وتحقيق التنافس الحضاري وإثراء البطولة بنزالات مميزة تعود بالمكتسبات للمنتخبات العربية».

