البايرن يهزم ليفربول «في الوقت الضائع»

سنغافورة (د ب أ)

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزاً مثيراً 4-3 على ليفربول الإنجليزي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وعلى ملعب «سنغافورة الوطني»، بادر ليفربول بالتسجيل مبكراً عن طريق الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف مواطنه فيرجيل فان دايك الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 28، وسرعان ما استعاد بايرن اتزانه، ليعود إلى اللقاء من جديد، عقب تسجيل سيرج نابري وليروي ساني هدفين للفريق الألماني في الدقيقتين 33 و42 على الترتيب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وتواصلت الإثارة بين الفريقين في الشوط الثاني، حيث تقدم ليفربول مرة أخرى بعدما أحرز الهدف الثالث بواسطة الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 66، غير أن جوسيب ستانيشيتش سجل هدف التعادل لبايرن في الدقيقة 80.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3، أحرز فرانس كراتزيج هدف الفوز لبايرن ميونيخ في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.