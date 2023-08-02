كايو لوكاس يحتفظ بلقب «عميد الأجانب» في «دورينا»

معتصم عبدالله (دبي)



يحتفظ البرازيلي كايو لوكاس نجم الشارقة، والذي يتأهب لخوض الموسم الثامن، على صعيد المسابقات المحلية الإماراتية، بلقب «عميد الأجانب» في الموسم الجديد لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يتأهب للانطلاق بإقامة مباريات الجولة الأولى في 18 أغسطس الجاري.

وأدت التغييرات الواسعة على صعيد قائمة اللاعبين الأجانب لأندية المحترفين خلال «الميركاتو الصيفي»، إلى تقلص قائمة «نجوم أجانب الخبرة»، ممن خاضوا 4 مواسم وأكثر في المواسم الماضية، إلى 6 لاعبين فقط في الموسم المرتقب 2023- 2024، بقيادة البرازيلي كايو لوكاس «الشارقة»، السوري عمر خربين والبرازيلي جواو بيدرو «الوحدة»، التوجولي لابا كودجو «العين»، الصربي ساشا إيفكوفيتش «بني ياس»، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي».

وأبعدت حركة الانتقالات في «الميركاتو الصيفي» المستمر حالياً حتى مطلع سبتمبر المقبل، مجموعة أخرى من أجانب الخبرة عن الدوري، أمثال ثنائي النصر السابق ريان مينديز، والبرتغالي توزي المنتقل للدوري السعودي، وثنائي الجزيرة تولاني سيريرو، وميلوس كوسانوفيتش، والبرازيلي رافايل دودو لاعب خورفكان.

وخاض كايو لوكاس «29 عاماً» 7 مواسم في ملاعبنا المحلية، بعدما دشن مشواره مع العين موسم 2016- 2017، قبل أن يدافع عن ألوان قميص الشارقة بداية من موسم 2019- 2020 على سبيل الإعارة، قادماً من بنفيكا البرتغالي، وانتقاله بصورة رسمية لـ «الملك» في يناير 2021، بعد توقيعه عقداً لثلاث سنوات حتى العام 2024.

ويحتل السوري عمر خربين «29 عاماً»، لاعب الوحدة الحالي، مركز الوصافة على صعيد قائمة «أجانب الخبرة»، حيث يتأهب لخوض موسمه السادس، بعدما دشن مشواره المحلي، بخوض موسمين على التوالي بقميص الظفرة 2015- 2016,2016- 2016، ليرحل بعدها إلى الدوري السعودي، ويعود مجدداً منتصف موسم 2020- 2021 للعب مع الوحدة، والانتقال لاحقاً إلى شباب الأهلي على سبيل الإعارة، قبل العودة إلى «العنابي».



ويتنافس 4 نجوم يستعدون لخوض الموسم الخامس محلياً على المركز الثالث لقائمة «أجانب الخبرة» بقيادة التوجولي لابا كودجو مهاجم العين وهداف الدوري في الموسمين الماضيين، بجانب الصربي ساشا إيفكوفيتش مدافع بني ياس، والبرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة الحالي، والذي تنقل خلال مواسمه الأربعة الماضية في دوري المحترفين، ما بين ثلاثة أندية في أبوظبي، بداية مع الظفرة موسم 2019- 2020، قبل الانتقال في الموسم التالي إلى بني ياس، وصولاً إلى محطته الحالية مع «العنابي».

ومنحت في المقابل، عودة الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي الحالي إلى «الفرسان» منتصف الموسم قبل الماضي الفرصة أمامه لخوض موسم خامس على التوالي، بعدما ظهر للمرة الأولى 2019- 2020، ليرحل بنهاية الموسم التالي 2021- 2022، قبل العودة منتصف الموسم الماضي.

وعزز المستوى المتميز لـ «السداسي» كايو لوكاس، خربين، جواو بيدرو، لابا كودجو، ساشا، كارتابيا، في الموسم الماضي 2022- 2023، من إمكانية استمرارهم لموسم جديد في الدوري المحلي، حيث تضم قائمة المنافسين على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي -حسب ترشحيات رابطة المحترفين- الثنائي كايو لوكاس وجواو بيدرو.

في المقابل، ضمن التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين.

كايو لوكاس



العمر: 29

الجنسية: البرازيل

المواسم السابقة: 7

الأندية: العين، الشارقة

المباريات في الدوري: 134

الأهداف: 55



عمر خربين



الجنسية: سوريا

العمر: 29

المواسم السابقة: 5

الأندية: الظفرة، الوحدة، شباب الأهلي

المباريات في الدوري: 82

الأهداف: 47



لابا كودجو



العمر: 31

الجنسية: توجو

المواسم السابقة: 4

النادي: العين

المباريات في الدوري: 89

الأهداف: 86



ساشا إيفكوفيتش



العمر: 30

الجنسية: صربيا

المواسم السابقة: 4

النادي: بني ياس

المباريات في الدوري: 95

الأهداف: 11



جواو بيدرو



العمر: 30

الجنسية: البرازيل

المواسم السابقة: 4

الأندية: الظفرة، بني ياس، الوحدة

المباريات في الدوري: 92

الأهداف: 59



فيدريكو كارتابيا



العمر: 30

الجنسية: الأرجنتين

المواسم: 4

النادي: شباب الأهلي

المباريات في الدوري: 56

الأهداف: 19