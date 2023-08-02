أوسوريو: «الظروف» تجعل النصر أفضل من الزمالك!

الرياض (د ب أ)

أكد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري أن مواجهة النصر السعودي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ستكون قوية وصعبة.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مباراة الغد، إن فريقه كان يستحق الفوز أمام الشباب السعودي في المباراة التي خسرها الزمالك 0-1 في الجولة الثانية.

وأضاف: «سنواجه النصر، وهو اسم كبير بالمجموعة، ومنافس قوي وكبير ويملك لاعبين أصحاب مستويات عالمية، فريق يمتلك إمكانات كبيرة للغاية من الناحية المادية، عكس الزمالك الذي يمر بظروف سيئة».

وتابع: «المنافس، وهو النصر السعودي، يضم لاعبين كان ينتمون لأفضل فرق العالم، وهي مباراة صعبة، لكنني سعيد بالتواجد في منافسات بتلك القوة والصعوبة، وقد كنا نستحق الفوز أمام الشباب».

ويلتقي الزمالك مع النصر السعودي مساء الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية التي تستضيفها السعودية، بينما تجمع المباراة الأخرى بالمجموعة بين الشباب والاتحاد المنستيري التونسي.

ويتصدر النصر المجموعة برصيد أربع نقاط ويليه الشباب بنفس الرصيد بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ويليه الاتحاد المنستيري بدون رصيد.