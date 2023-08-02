الخميس 3 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تشافي: ديمبلي يريد باريس!

تشافي: ديمبلي يريد باريس!
2 أغسطس 2023 16:00

لندن (د ب أ)
كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن عثمان ديمبلي لاعب الفريق أبلغ النادي بأنه يرغب في الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأوضح تشافي أن سان جيرمان تقدم بعرض للاعب البالغ من العمر 26 عاماً، لا يمكن لبرشلونة مجاراته، وأن ديمبلي أبلغه أيضاً برغبته في الانتقال.
ويتضمن عقد الفرنسي الدولي ديمبلي مع برشلونة شرطاً جزائياً بقيمة 50 مليون يورو (55 مليون دولار)، وتردد أن سان جيرمان قام بتفعيله، وذلك قبيل الموعد الذي يتضاعف فيه المبلغ إلى 100 مليون دولار، وفقاً لبنود التعاقد.
يذكر أن محادثات أجريت بين الأطراف المعنية وقد استقر ديمبلي على أن مستقبله سيكون خارج برشلونة، الذي انضم إليه في عام 2017 قادماً من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 145 مليون يورو.
وقال تشافي: «ديمبلي جاء وأبلغني برغبته في الرحيل، لديه عرض من باريس سان جيرمان لا يمكننا مجاراته».
وخاض ديمبلي 185 مباراة مع برشلونة وتوج معه بلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات خلال الأعوام الستة التي قضاها بالفريق.

أخبار ذات صلة
ماركا: «مبابي في الريال» أكبر من مجرد «نزوة»!
نيمار يعود بـ«ثنائية كورية»
تشافي هيرنانديز
عثمان ديمبلي
باريس سان جيرمان
برشلونة
آخر الأخبار
عبد الكريم المصعبي لـ«الاتحاد»: «أدنوك للإمداد والخدمات» ترفع أسطولها إلى 178 سفينة لتلبية الطلب المتزايد
الاقتصادي
327% نمو صافي أرباح «أدنوك للإمداد والخدمات»
اليوم 20:44
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
عربي ودولي
البابا فرنسيس يحثّ الشباب على مواجهة تحدي أزمة المناخ
اليوم 20:42
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
عربي ودولي
مقتل 15 شخصاً جراء تحطم حافلة بالمكسيك
اليوم 20:38
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
الاقتصادي
«العالمية القابضة» تحقق زيادة في العائد التشغيلي والمالي
اليوم 20:21
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
الإمارات
السيطرة على حريق اندلع في بناء تجاري في منطقة مصفح الصناعية
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©