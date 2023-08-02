تشافي: ديمبلي يريد باريس!

لندن (د ب أ)

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أن عثمان ديمبلي لاعب الفريق أبلغ النادي بأنه يرغب في الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح تشافي أن سان جيرمان تقدم بعرض للاعب البالغ من العمر 26 عاماً، لا يمكن لبرشلونة مجاراته، وأن ديمبلي أبلغه أيضاً برغبته في الانتقال.

ويتضمن عقد الفرنسي الدولي ديمبلي مع برشلونة شرطاً جزائياً بقيمة 50 مليون يورو (55 مليون دولار)، وتردد أن سان جيرمان قام بتفعيله، وذلك قبيل الموعد الذي يتضاعف فيه المبلغ إلى 100 مليون دولار، وفقاً لبنود التعاقد.

يذكر أن محادثات أجريت بين الأطراف المعنية وقد استقر ديمبلي على أن مستقبله سيكون خارج برشلونة، الذي انضم إليه في عام 2017 قادماً من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 145 مليون يورو.

وقال تشافي: «ديمبلي جاء وأبلغني برغبته في الرحيل، لديه عرض من باريس سان جيرمان لا يمكننا مجاراته».

وخاض ديمبلي 185 مباراة مع برشلونة وتوج معه بلقب الدوري الإسباني ثلاث مرات خلال الأعوام الستة التي قضاها بالفريق.